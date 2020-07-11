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Milföy mantı nasıl yapılır daha pratiği yok!

Milföy mantı nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Çabucak mantı hazırlamak isteyenlerin imdadına milföy mantı yetişiyor. İşte milföy mantı tarifi...

Milföy mantı nasıl yapılır daha pratiği yok!
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Mantı, Türk mutfağının olmazsa olmaz yemeklerinden olsa da yapılışı itibariyle biraz zahmetlidir. Milföy mantı ise mantı yapmanın en kolay yolu. Tek yapmanız gereken iç harcı hazırlayıp yoğurmak. Ardından milföy hamurunu kare şeklinde kesip kıymayı yerleştiriyoruz, fırında pişiriyoruz. Tadına doyum olmaz milföy mantı tarifini içeriğimizde bulabilirsiniz...

Malzemeler:

Hamur için:

250 gram dana kıyma
1 adet kuru soğan
1/4 demet maydanoz
1 çay kaşığı tuz
1/2 çay kaşığı karabiber
1/2 çay kaşığı pul biber
10  adet milföy hamuru

Servisi için:

1 kase çırpılmış yoğurt
2 yemek kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı nane
2 çay kaşığı pul biber

Yapılışı:

İç harç için bir kasede kıyma, rendelenmiş kuru soğan, ince kıyılmış maydanoz, tuz, karabiber ve pul biberi yoğurun. Milföy yapraklarını küçük kareler halinde kesin. Ortalarına bir parça harç koyup köşelerini birleştirip mantının şeklini verin.
180 derece fırında 13 dakika fırınlayın. Üzeri için tereyağında nane ve pul biberi kavurun. Çırpılmış yoğurt ve hazırladığınız tereyağlı sos ile servis edin.

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