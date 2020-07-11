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Şeyma Subaşı dans etti, eşyalarını 7 yaşındaki kızı Melisa taşıdı!

Kızı Melisa ile tatilde olan Şeyma Subaşı, Instagram için video çektiği sırada eşyalarını kızı Melisa taşıdı. Anne ve kızın bu halleri ise tepki çekti.

Şeyma Subaşı dans etti, eşyalarını 7 yaşındaki kızı Melisa taşıdı!
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Salgın nedeniyle bu yıl tatilini yurtdışında yapamayan Şeyma Subaşı, Marmaris'te tatil yapıyor. Her anını Instagram hesabından paylaşmaktan çekinmeyen Şeyma Subaşı, paylaştığı videoda kızına eşya taşıtması tepkilere neden oldu.

Takipçilerini kızdırdı

Bikinisiyle iskeleye doğru dans ederek yürüyen Subaşı, bu anları Instagram'ın hikaye bölümünden yayınladı. Subaşı'nın, çantalarını 7 yaşındaki kızı Melisa'nın taşıması herkesi şaşırttı. Kızına neden çantaları taşıdığını sorduğu anların videosunu da paylaşan Subaşı'na takipçilerinden çocuğuna eşya taşıttırdığı için tepki geldi. Melisa'nın çanta taşımasını normal karşılayan sosyal medya kullanıcıları ise "Bunda bir sakınca yok ki" şeklinde yorum yaptı.

 

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