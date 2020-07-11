Vişneli browni nasıl yapılır tatlı krizinizi dindirecek!

Sık sık ıslak kek ile karıştırılan browni, kendine has yapısı ve kıvamıyla mest eden bir tatlı. Bugün elmaelma.com olarak sizler için yoğun çikolatası ve vişnesiyle mükemmel bir uyum sağlayacak brownie tarifini seçtik. Browni tarifleri zor gibi gözükse de sizin için en pratik vişneli browniyi hazırladık. İşin sırrı yüksek kakao oranlı çikolata kullanmak ve un ayarını fazla kaçırmamak. Şimdi gelin vişneli browni nasıl yapılır birlikte bakalım...

Malzemeler:

120 gram tereyağı(oda sıcaklığında)

240 gram bitter çikolata

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

3/4 su bardağı un

1 yemek kaşığı kakao

1 su bardağı vişne(dondurulmuş veya taze)

Yapılışı:

Çikolatayı parçalara ayırın ve tereyağıyla birlikte bir kaseye alarak benmari usulü eritin. Eridikçe karıştırarak kıvamını kontrol edin. Tamamen eriyip bütünleştikten sonra ilk sıcaklığının çıkması ve ılıması için ocaktan alın. Bu sırada yumurta ve şekeri geniş bir kaseye alın ve şekerler eriyip karışım kabarıncaya dek mikserle çırpın. Eritmiş olduğunuz çikolatayı azar azar karışıma yedirin. Tüm malzemeler birleşinceye dek bir spatulayla karıştırın. Un ve kakaoyu eleyerek ekleyin ve karıştırmaya devam edin. Karışım kıvam alıp homojen hale geldiğinde hazır demektir.

Yağlı kağıt sererek tekrar üzerinden yağladığınız bir kalıba hazırladığınız brownie karışımını dökün. Çekirdeği çıkarılmış vişneleri gelişigüzel üzerine dağıtın ve parmağınızla bastırarak harcın içine gömün. Üstte kalırsa fırında yanabileceği için tüm vişnelerin harcın içinde kaldığından emin olun. Önceden ısıtmış olduğunuz 180 derece fırında 25-30 dakika kadar pişirin. Fırından çıkardıktan sonra oda sıcaklığına gelmesi için dinlendirin. Tercihen hava almayan bir kapta, güneş almayan bir alanda ve oda sıcaklığında bir gün dinlendirdikten sonra servis edin.