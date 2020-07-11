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Metin Arolat kimdir annesini kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurdu

Dün ünlü şarkıcı Metin Arolat'ın annesi vefat etti. Acı haberi paylaşan Metin Arolat, "Feryat figanım onu çok üzer ama içim yangın yeri" dedi.

Metin Arolat kimdir annesini kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurdu
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Fox TV'nin Benimle Söyle şarkı yarışmasında jüri koltuğunda oturan Metin Arolat'ın annesi hayatını kaybetti. Anne acısıyla yıkılan şarkıcı, "Annesizliği öğrenebilmem bir hayli vakit alacak" diyerek sevenlerine kötü haberi Instagram hesabından verdi.

"Acım çok büyük, öyle böyle değil"

Annesinin bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Metin Arolat, "Anneciğim bugün bizi bırakıp sonsuzluğa, babamın ve abimin yanına uçtu. Acım çok çok büyük, öyle böyle değil. Ama onun, benim güçlü durduğumu görmek isteyeceğini, feryat figanımın onu oralarda çok üzeceğini biliyorum. İçim yangın yeri. Annesizliği öğrenebilmem, içimdeki yangını söndürebilmem sanırım bir hayli vakit alacak. Bu gece bir duanızı da, annem, aşkım, kuzum, canım için gönderin" dedi.

Metin Arolat'ın paylaşımına Ece Erken, Burcu Kara, Esra Dermancıoğlu, Pınar Altuğ Atacan ve Sibel Tüzün gibi ünlü isimler taziye mesajında bulundu.

Metin Arolat kimdir?

Anne tarafından Çerkez, baba tarafından ise İstanbullu olan Metin Arolat, 28 Mayıs 1972 tarihinde dünyaya geldi. Dedesi ünlü Türk şairi Ali Mümtaz Arolat’tır. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun olan Metin Arolat, lisans eğitimini tamamladıktan sonra yönetmen olma ve müzik kariyeri yapma hayaliyle İstanbul’a taşındı.

Metin Arolat, İstanbulda ilk önce bir Reklam ajansında Yönetmen Asistanı olarak işe başlayan sanatçı ardından Amerikaya gidip bir yandan Part Time işlerde çalıştı diğer yandan da University of Illinois’ta Reklamcılık eğitimi gördü. Amerikadaki Eğitimini Tamamlayan şarkıcı Amerikadan döner dönmez sırasıyla Star tv, Kanal 6 ve Atv’nin Tanıtım Bölümlerinde Yönetmenlik yaptı. Yönetmenlikten daha çok sanatçı kimliğiyle tanınan Metin Arolat, Sinan Çetin ,Rezzan Tanyeli, Ömer Vargı, Turgay Çokuludağ gibi Reklam Yönetmenlerine asistanlık yaptı.

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