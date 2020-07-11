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Şarkıcı Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı Allah devletimize, milletimize zeval vermesin!

Aya Sofya'nın ibadete açılması kararının ardından Yıldız Tilbe'den dikkat çeken paylaşım geldi. Tilbe, "Fatih Sultan Mehmet'in ruhu huzura ermiştir" dedi.

Şarkıcı Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı Allah devletimize, milletimize zeval vermesin!
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Şarkıcı Yıldız Tilbe'nin Twitter hesabından Ayasofya'ya ilişkin yaptığı paylaşım büyük ilgi gördü. Danıştay'ın Aya Sofya kararı sonrası Ayasofya yeniden ibadete açıldı. Şarkıcı Yıldız Tilbe de kişisel Twitter hesabı üzerinden Ayasofya ile ilgili paylaşımda bulundu.

"Allah devletimize milletimize zeval vermesin"

Yıldız Tilbe tweetinde, "Ayasofya açıldı. Teşekkür ederiz. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Fatih Sultan Mehmet'in ruhu huzura ermiştir. Allah'ın sonsuz rahmeti bütün Osmanlı hükümdarlarının üzerine olsun. Hepsine aşığım" ifadelerini kullandı.

"Hak yerini buldu"

Tilbe, sözlerine şöyle devam etti: "Mal sahibine döndü, hak yerini buldu. Ayasofya Bizans'ta iken, Allah'ın evi olan ibadethane idi. Bizans yıkılınca Fatih orayı yine Allah'ın evi olan ibadethane olarak devam ettirdi. Ayasofya ibadethanedir her dinde, bizde camidir."

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