Tarçın neye iyi gelir diş ağrılarını dindiriyor!

Yüzyıllardır her derde deva olan, hastalıkları tedavi etmede doğal ilaç olarak kullanılan tarçın, vücut için oldukça sağlıklı bir gıda. Tarçın, şeker hastalığının önlenmesi, hızla zayıflama, enfeksiyon tedavisi, diş ağrıları ve daha birçok konuda insana fayda sağlıyor. Gelin tarçının bilinmeyen faydalarına hep birlikte bakalım!

Kilo kontrolü

Tarçın kilo vermede yardımcı olur. Bunun nedeni, tarçının sindirim sistemindeki yiyeceklerin yavaş bir şekilde dağılmasına yardımcı olmasıdır. Bu, doluluk hissi verir, yemek yeme isteğini azaltır ve daha az gıda maddesinin alınmasına yardımcı olur.

Diş ağrısına çare

Ağızdaki bakterilerin çoğalması dişlerde plak ve diğer hastalıkların oluşmasına yol açar. Tarçın, bol miktarda antibakteriyel özelliklere sahiptir ve düzenli olarak alındığında dişleri sağlıklı tutar. Ağrıyan bir dişe ve etraftaki bölgelere iki damla tarçın yağı sürmenin diş ağrısı ve diş çürümelerini azalttığı bulunmuştur.

Tip 2 diyabeti önler

Tarçın, insülin duyarlılığını artırma gücüne sahiptir ve bu, tip 2 diyabet ve metabolik direncin önlenmesine yardımcı olur. Tarçın kişide kan şekeri seviyesinin düşürülmesine yardımcı olur ve bu nedenle, anti-diyabetik gıda olarak bilinir. Tarçın, kan dolaşımına girdikten sonra kan şekeri seviyesini azaltarak, sindirim sistemindeki karbonhidratların parçalanmasını yavaşlatır. Bu nedenle, diyabetik hastalar için bazen bir nimet olarak görülür.

Kanser riskini azaltır

Tarçının, kansere neden olan hücrelerin büyümesini ve kolondan detoksifiye edici elementleri azaltarak kolon kanseri oluşum olasılığını düşürdüğü bulunmuştur.

Virüs enfeksiyonlarını tedavi eder

Tarçın virüs enfeksiyonlarından koruma gücüne sahiptir. Soğuk algınlığı semptomlarının kontrolünde fayda sağlar. Aynı zamanda balgam ve göğüs tıkanıklığının oluşmasını önler. Kış mevsimi ve soğuk iklim için idealdir.

Dikkat eksikliğini gideriyor

Tarçın dikkat eksikliği bozukluğu olan kişiler için faydalıdır. Bu hastaların genellikle gün içerisinde kolayca dikkati dağılır. Uzun süreler boyunca oturmakta ve bir şeyleri organize etmede zorlanırlar. Aşırı konuşma, öfkeli olma, sabırsızlık bu insanlar arasında görülen diğer belirtilerdir. Düzenli olarak tarçın alımının dikkat eksikliği bozukluğu olan hastalarda önemli değişiklikler yaptığı bulunmuştur.