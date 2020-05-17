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Hazal Kaya'dan oğlu Fikret'in yüzüne yapılan Ali Atay montajına yanıt hoş değil ya...

Oyuncu Hazal Kaya, geçtiğimiz günlerde oğlu Fikret'le olan fotoğrafını paylaşmıştı. Sosyal medyada montajlanan fotoğraf Hazal Kaya'yı güldürdü.

Hazal Kaya'dan oğlu Fikret'in yüzüne yapılan Ali Atay montajına yanıt hoş değil ya...
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Mutlu bir evlilik sürdüren Hazal Kaya ve Ali Atay çifti, 2019'da oğulları Fikret'i kucaklarına aldı. Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde oğlunun yüzünü ilk kez paylaştığı fotoğrafla göstermişti. 

Hazal Kaya'nın fotoğrafına küçük Fikret'in Ali Atay'a olan benzerliğiyle ilgili yorumlar yapıldı. O yorumlarla birlikte esprili montajlar da yapıldı. Montajlardan birinde de Fikret Ali'nin yüzüne Ali Atay'ın yüzü yerleştirildi. 

Hazal Kaya'yı güldüren montaj

Hazal Kaya, montajlanan fotoğrafını paylaşıp esprili bir yorumda bulundu. Kaya, paylaşımına "Arkadaşlar bi şey dicem… Hoş değil ya.. Hiç hoş değil yapmayın yagskdgskahal" yazdı. Bu esprili yorum sosyal medya kullanıcılarını da güldürdü.

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