Şeyma Subaşı'nın arkadaşı Şevval Şahin'i savunurken kullandığı sözler tepki çekti!

Sorgu Sual programının konuğu olan 2018 Miss Turkey Güzeli Şevval Şahin, İstiklal Marşı sorusunu ve Fahrettin Koca'nın kim olduğunu bilemeyince sosyal medyanın gündemine oturdu. Sosyal medyada linç edilen Şahin'e pek çok ünlüden destek gelirken arkadaşı Şeyma Subaşı da arkadaşına çektiği video ile destek verdi. Ancak kullandığı ifadeler tepki topladı.

"Keşke Şevval bana sorsaydın, bu yollardan geçtim"

Şahin'in yakın arkadaşı olan Şeyma Subaşı da Instagram hesabının hikaye kısmından yayınlandığı videosunda şu ifadeleri kullandı: "Yapılan yorumları yapılan haksızlığı ben de görüyorum, tamamen arkasındayım keşke bana daha önce sormuş olsaydı. Ben 30 yaşındayım kendisi 20 yaşında ben bu günlerden geçtim ve hala geçiyorum.

"Kıskanç milletiz!"

"Ama çok üzülerek söylüyorum ki o kadar kıskanç bir milletiz ki insanlara haksızlık yaparak besleniyoruz. Bizim için üzülmüyorum size üzülüyorum böyle bir karaktere sahip olduğunuz için. Şevval çok güzel bir kız çok güzel yerlere gelecek. Şevval hiç takılma ve üzülme. Arkandayım her zaman arkadaşım."

Sözleri tepki çekince açıklama yaptı

Arkadaşına destek olmak isteyen Subaşı 'kıskanç bir milletiz' ifadesini kullanınca tepkilerin odağı oldu. Gelen eleştiriler sonrası yeni bir video çeken Subaşı, genelleme yapmadığını belirterek herkesin alınmaması gerektiğini söyledi.