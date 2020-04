Erkekler yatak odası sırları neler sürekli öpmesi centilmenliğini gösteriyor!

Her erkeğin karakteri ve huyları farklı olsa da beden dili erkekleri ele veriyor. Yatış tarzından, size olan ilgisine erkeğinizin davranışlarından size duyduğu sevgisine dair ipuçlarını bulabilirsiniz. Şimdiden ne kadar meraklandığınızı tahmin edebiliyoruz. Hadi gelin erkeklerin yataktaki beden dili sırlarını öğrenelim...

Sizi sürekli öpüyorsa...

Eğer sevgiliniz yataktayken sürekli boynunuzu ve yüzünüzü öpüyorsa, bu sizi incitmekten ve kırmaktan çok çekindiğini gösterir. Ne kadar centilmen olduğunu kanıtlamak için normalde olduğunda daha tatlı ve seksi davranıyor olabilir.

Misyoner pozisyonu tercih ediyorsa...

Bu durum biraz da her işi kitabına göre yapmayı seven bir erkek olduğu anlamına geliyor. Sadık ve uyumlu erkeklerdir. Eğer bağlanmayı seven ve bir liman arayan bir kadınsanız, bu erkekler sizin için biçilmiş kaftan.

Yüzüstü uyuyorsa...

Yüzüstü uyuyan insanlar enerji ve tutku doludurlar. Bu tarz bir erkek kesinlikle başarılı olma saplantıları vardır. Size bir uyarı; Yatağın tamamını kaplayan bir pozisyonda uyuması, kontrolü ele geçirmek istediğinin bir işaretidir.

Sizin üstte olmanızı tercih ediyorsa...

Yapılan araştırmalara göre artık erkeklerin yüzde 53'ü sekste kadınların üstte olduğu pozisyonları tercih ediyor. Bu tarz erkekler her zaman eğlence arayan, oyunları seven erkeklerdir. Sizi tatmin etmek bu erkeklerin önceliğidir, bu yüzden de en çok zevk almanızı sağlayan bu pozisyonu tercih ederler.

İlişki sırasında sizinle göz teması kuruyorsa...

Kesinlikle sizinle ilgileniyor demektir. Böyle bir durumda bir erkek sizinle bir kaç saniyeliğine de olsa göz teması kuruyorsa, sizinle sadece fiziksel olarak değil, duygusal olarak da ilgileniyor demektir.

Yan yana olmaktan hoşlanıyorsa...

Eğer sevgiliniz size çok yakın uyuyorsa ve teninize temas etmekten hoşlanıyorsa, bu sıcaklığınıza ihtiyaç duyuyor demektir. Böyle erkeler genellikle duyarlı ve karşısındakiyle empati kurmayı bilen erkeklerdir. Sizin düşüncelerinize önem verirler ve isteklerinizi yerine getirmeye çalışırlar.

Kıvrılarak uyuyorsa...

Sevgiliniz anne karnındaymış gibi uyuyorsa, bir bakıma kalbini korumaya çalışıyor demektir. Bu tarz erkekler yeni bir ilişkiye başlarken oldukça çekingen olurlar. Size bağlanması ve ilişkiye kendini kaptırması için, teminatlara ve güvencelere ihtiyacı vardır.

Göz teması kurmak istemiyorsa...

Sizinle sevişirken göz teması kurmaktan kaçınıyorsa ya da arkanızda durmayı tercih ediyorsa, sizden duygusal açıdan beklediği bir şey yok demektir. Size sırtını dönüp uyuyan bu erkek ya uzun süredir evli olduğunuz eşinizdir; ya da bağlanmaktan korkan bir yalnız kovboydur!