Elmalı turta kurabiye nasıl yapılır enfes bir lezzet!

Kokusuyla sizi mest edecek, 5 çaylarınıza eşlik edecek bu enfes tatlı tarifine ne dersiniz? Görüntüsüyle hemen hemen bütün pastane ve kafelerde görebileceğimiz bu leziz mi leziz tarifi sizde evinizde kendiniz yapabileceksiniz. Tadıyla hem misafirlerinizi hem de sizi mest edecek elmalı turta tarifinin nasıl yapıldığına gelin beraber bakalım. Elmalı turta kurabiye nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda elmalı pasta tarifi! Şimdiden afiyetler olsun...

Malzemeler:

Hamuru için:

1/2 paket oda sıcaklığında margarin

1 adet yumurta

1/2 su bardağı pudra şekeri

1/2 su bardağı nişasta

2 yemek kaşığı yoğurt

1/4 çay bardağı ayçiçek yağı

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

3.5 su bardağı un

İç harcı için:

3 adet elma

1 avuç ceviz içi

4 yemek kaşığı toz şeker

1 yemek kaşığı tarçın

Süslemek için:

4 yemek kaşığı pudra şekeri

Yapılışı:

Hamur için gerekli olan un hariç tüm malzemeleri bir yoğurma kabına alın ve unu azar azar ekleyerek yoğurun. Kulak memesi kıvamında yumuşak bir hamur elde edeceksiniz. Hazırladığınız hamuru streç filmle kaplayın ve yaklaşık 1 saat buzdolabında dinlendirin.



İç harcı için elmaları mutfak robotundan çekin ve yapışmaz tabanlı bir tavaya alın. Ocağın altını açın ve içine robottan çektiğiniz cevizleri ve toz şekeri de ekleyin. Ara ara karıştırarak elmalar suyunu çekene dek yaklaşık 15 dakika bu şekilde pişirin. Ardından tarçını da ilave edip karıştırın ve ocağın altını kapatın.

Dinlenmiş olan hamuru alın ve merdane yardımıyla ince bir şekilde açın. Bir bardak yardımıyla cupcake tepsinizdeki bölmelere uygun olacak şekilde ekesin ve bölmelere yerleştirin. İçlerine hazırladığın iç harcı doldurun ve artan hamuru tekrar açarak şeritler halinde kesin.

Kestiğiniz hamurlarla turtaların üstünü süsleyin ve önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 20 dakika pişmeye bırakın. Üstleri hafifçe kızardığında turta kurabiyeleriniz pişmiş demektir. Fırından çıkartın ve soğumalarını bekleyin. Ardından tepsiden çıkartın ve bir servis tabağına alın. Pudra şekeri ile süsleyerek servis edin. Afiyetler olsun...