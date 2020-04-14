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Daha iyi bir uyku için ne yapmalı magnezyumdan zengin besinler tüketin!

Yaşadığımız zorlu süreç rahat bir uyku çekmemizin önündeki en büyük engel. Peki daha iyi bir uyku için ne yapmalı? Yanıtı haberimizde...

Daha iyi bir uyku için ne yapmalı magnezyumdan zengin besinler tüketin!
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Stres, yaşadığımız kaygılar, fazla kafein tüketimi gibi sebepler rahat uyuyamamanın en bilindik nedenleri. Sağlıklı bir yaşam için elzem olan uykuyu iyi alamamak, vücudumuzda ortaya çıkan birtakım problemleri tetikliyor.  Kısa süreli uyku yoksunluğu gün boyunca konsantrasyonu, hafızayı, öğrenmeyi, ruh halini ve ilişkileri etkileyebiliyor. Ayrıca uzun vadede, uyku eksikliğinin inflamasyon merkezli çok daha ciddi etkileri görülüyor. Uyku problemlerinizin üstesinden gelmenizi sağlayacak öneriler içeriğimizde!

Uyku problemleri neden olur?

Insomnia; uykusuzluk, uykuya dalmakta zorlanmak, uykuda kalmak veya sürekli rahatsız bir gece uykusu çekmek gibi birçok uyku problemini kapsayan bir rahatsızlık. Çok sıcak veya soğuk bir oda, rahatsız edici bir yatak, alkol, kafein veya nikotin, jet lag, vardiyalı çalışma, kaygı veya depresyon uykusuzluğun sebepleri olabiliyor. Birçoğumuz hayatımızın bir döneminde uykusuzluktan muzdarip olduk, ancak endişelendiğimiz veya stresli olduğumuz bu dönemde daha fazla uykusuzluk problemi yaşamaktayız.

İyi bir uyku neden önemli? 

Uyurken zihnimize ve vücudumuza çok şey meydana gelir. Beynimiz yeni anılar oluşturmak için bilgileri işler, kaslarımız ve eklemlerimiz gün boyunca hissettiği yorgunluktan kurtulur ve hücrelerimizin yenilenmesine ve gençleşmesine yardımcı olan artan miktarda büyüme hormonu üretiriz. Kötü uyku, fiziksel ve duygusal sağlığımızı etkilemenin yanı sıra, kaza yapma riskimizi de (aşırı yorgunluk nedeniyle) artırır, kan basıncımızı yükseltir ve bağışıklığımızı azaltır, böylece enfeksiyonlara daha açık hale geliriz. Kısa süreli uyku yoksunluğu gün boyunca konsantrasyonu, hafızayı, öğrenmeyi, ruh halini ve ilişkileri etkileyebilir. Uzun vadede, uyku eksikliğinin inflamasyon merkezli çok daha ciddi etkileri olabilir.

Ağır bir battaniye 

Ağır battaniye, vücuda sıkı bir sargı, kundaklama veya masaj hissinin yanı sıra stresi, güvenlik duygularını arttırır. Bu tarz battaniyeler son yılların yükselen trendleri arasında. Araştırmalar, bu battaniyelere ile uyumanın; kortizol seviyelerini (vücudun stres hormonu) azaltabileceğini ve mutluluk duygularıyla bağlantılı bir hormon olan serotonin üretimini teşvik edebileceğini gösteriyor.

Magnezyumdan zengin beslenin

Magnezyum günün sonunda vücudun rahatlamasına ve gevşemesine yardımcı olan sakinleştirici özellikleri nedeniyle genellikle 'doğanın sakinleştiricisi' olarak adlandırılır. Magnezyum, lahana, kahverengi pirinç, ıspanak, brokoli, fındık, avokado, bitter çikolata, tohum ve bakliyat gibi gıdalarda bulunur. Düşük magnezyum seviyelerinin önceki göstergelerinden biri yorgunluk ve yorgunluk, ayrıca uyku bozukluğu, kaygı ve düşük ruh halidir.

Elektronik cihazlardan uzak durun

Sosyal medya ve teknoloji bağımlılık yapıcı olduğu için, bağımlılığınızı sadece gündüz saatleriyle sınırlamak iyi bir fikir olabilir. Yapılan bir araştırma gösteriyor ki elektronik cihaz kullananların uykuya dalmaları daha uzun sürerken, ertesi sabah daha yorgun olarak uyanıyorlar. Tabletlerinizi, akıllı telefonlarınızı ve dizüstü bilgisayarlarınızı yatmadan 30 ila 90 dakika önce kapatmak, uykuya dalmanıza yardımcı olur, rahatlamayı teşvik eder ve vücudunuzu ve zihninizi uykuya hazırlar.

5-HTP ile uyku hormonlarınızı iyileştirin 

5-Hidroksitriptofan (5-HTP) vücudumuzda doğal olarak bulunan ve uyku döngüsünü düzenlemeye yardımcı olan bir hormon olan melatonine dönüştürülen bir amino asittir. 5-HTP'nin, vücudun merotonin hormonunu yapmasına yardımcı olarak uyku uyanıklık döngüsünü etkileyen, serotonin adı verilen bir beyin kimyasalını üretmesine yardımcı olarak ruh halini yükseltmeye yardımcı olur.

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