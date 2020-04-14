search menu
search
close

Cantık pidesi nasıl yapılır mest eden lezzet!

Bursa'nın meşhur lezzetlerinden biri olan cantık pidesinin lezzeti sizi büyüleyecek. İşte muhteşem tat cantık pidesi tarifi...

Cantık pidesi nasıl yapılır mest eden lezzet!
-A A+

Hamur işlerinin en sevilen çeşitlerinden biri olan pideyi evinizde kendiniz kolaylıkla yapabilirsiniz. Bunun için Bursa'nın cantık pidesi ise harika bir tercih olacaktır. Cantık pidesinin kıymalı zengin kıymalı harcı ve hamurun kıvamı yiyenlerin damağında müthiş bir tat bırakacağına eminiz. Eğer pratik bir şekilde misafirlerinize bu lezzeti sunmak istiyorsanız, fırından alacağınız ekmek hamuru ile de bu nefis lezzeti misafirlerinize sunabilirsiniz. İşte enfes cantık pidesi tarifi...

Cantık tarifi için malzemeler:

Hamuru için:

2 su bardağı su(ılık)
1 çay bardağı süt
1  paket instant maya (10 gram)
1 tatl kaşığı toz şeker
1 yemek kaşığı (silme)tuz (azaltıp arttırılabilir)
1/2 çay bardağı sıvı yağ
1 adet yumurta beyazı
5 su bardağı un

Hamuru toparlamak için:

4 yemek kaşığı un

Kenarları için:

1 adet yumurta sarısı

Kıymalı harcı için:

300 gram kıyma
2 adet kuru soğan(küp doğranmış)
1 adet kapya biber(küçük küpler halinde doğranmış)
6 adet yeşil köy biberi(ince doğranmış)
2 adet domates(küp doğranmış)
1/4 demet maydanoz(ince kıyılmış)
1 tatlı kaşığı karabiber
1/2 yemek kaşığı kuru kekik
1 çay kaşığı kimyon
1 yemek kaşığı tereyağı

Yapılışı:

Bir kapta maya, toz şeker, ılık su ve sütü karıştırın. Karışımın üzerini kapatıp mayanın aktifleşmesi için 5 dakika bekletin. 5 dakika beklettikten sonra, üzerine yumurta akını, sıvı yağı ve tuzu ilave edip karıştırın. Ayrı bir geniş kaba unu ortası havuz olacak şekilde açın. Sıvı karışımı üzerine ekleyin ve yoğurun. Homojen bir karışım haline gelen hamurun üzerini streç ile kapatın ve mayalanması için 45 dakika bekleyin.

Kıymalı harcın tüm malzemesini bir kapta karıştırın. Mayalanan hamurdan portakal büyüklüğünde bezeler hazırlayın ve unlu tezgahta bezeleri  yuvarlayın. Pişirme kağıdı serili fırın tepsisine birbirlerine yapışmayacak uzaklıkta dizin. Elinizi yağlayın ve her bezeyi kenarları yüksek kalacak şekilde parmaklarınızla açın.

Kıymalı harcı hamurların ortasına koyun ve dağıtın. Bir fırça yardımıyla yumurta sarısını hamurların kenarlarına sürün. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20 dakika pişirin. Piştikten sonra 10 dakika dinlendirin ve servis edin. Afiyet olsun...

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Eda Ece'den şaşırtan karar! Görüşmek üzere diyerek veda etti! Eda Ece'den şaşırtan karar! Görüşmek üzere diyerek veda etti!
Magazin
Erkeğinizin yataktaki davranışları size ne anlatıyor? Erkeğinizin yataktaki davranışları size ne anlatıyor?
Cinsellik
En Güncel Galeriler
Ünlü oyuncunun gerçek mesleğini duyan şaşıp kalıyor!
Ünlü oyuncunun gerçek mesleğini duyan şaşıp kalıyor!
Ebru Şancı'nın estetiksiz hali! 'Kocam dava açmaya hazırlanıyor!'
Ebru Şancı'nın estetiksiz hali! 'Kocam dava açmaya hazırlanıyor!'
Amuda kalkıp poz verdi! Takipçilerini mest etti!
Amuda kalkıp poz verdi! Takipçilerini mest etti!
İranlı modelin İstanbul'daki lüks rezidansından çıkanlar şoke etti!
İranlı modelin İstanbul'daki lüks rezidansından çıkanlar şoke etti!
Rus sporcunun Instagram paylaşımları olay! Güzelliğiyle büyüledi!
Rus sporcunun Instagram paylaşımları olay! Güzelliğiyle büyüledi!
Ünlü model yine yaptı yapacağını! Karantinadaki pozları olay oldu!
Ünlü model yine yaptı yapacağını! Karantinadaki pozları olay oldu!
Önceki Haberler
Kıyır kıyır lezzet: Elmalı turta kurabiye
Kıyır kıyır lezzet: Elmalı turta kurabiye
Bu gece daha rahat uyumanızı sağlayacak 4 öneri!
Bu gece daha rahat uyumanızı sağlayacak 4 öneri!
Aynur Aydın'dan tepki çeken paylaşım: Sütyenlerim beni öldü sanıyorlar
Aynur Aydın'dan tepki çeken paylaşım: Sütyenlerim beni öldü sanıyorlar
Vaktinizin çoğunu temizlik yaparak geçiriyorsanız dikkat!
Vaktinizin çoğunu temizlik yaparak geçiriyorsanız dikkat!
Evinin bahçesinden fotoğrafını paylaştı! Binlerce beğeni yağdı!
Evinin bahçesinden fotoğrafını paylaştı! Binlerce beğeni yağdı!
Gamze'nin oğlunu görmesini yasakladığı Uğur'dan duygusal paylaşım!
Gamze'nin oğlunu görmesini yasakladığı Uğur'dan duygusal paylaşım!
İşte bağışıklık sistemini güçlendirmede en etkili besin!
İşte bağışıklık sistemini güçlendirmede en etkili besin!
Oğlunun doğum günü için yazdıkları takipçilerini mest etti!
Oğlunun doğum günü için yazdıkları takipçilerini mest etti!
Yorumlar