Şarkıcı Aynur Aydın'dan tepki çeken sütyen paylaşımı beni öldü sanıyorlar!

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimlerden biri olan şarkıcı Aynur Aydın sütyen paylaşımı ile tepkilerin odağı oldu. İç çamaşırlarıyla alakalı sık sık paylaşım yapan şarkıcı bu seferde ''Sütyenlerim beni öldü sanıyorlar'' diye yaptığı paylaşımıyla dikkat çekti.

''Sütyenlerim beni öldü sanıyorlar''

Geçtiğimiz günlerde "Ben sütyen bile takmıyorum, sizi mi takacağım" diyerek gündeme gelen 34 yaşındaki Aynur Aydın, bu sefer de Twitter hesabından "Sütyenlerim büyük ihtimalle beni öldü sanıyorlar" dedi. Şarkıcının bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada en çok paylaşımlar tweetler arasında girdi.

Paylaşımına kısa süre içerisinde tepki yağdı

Ünlü şarkıcının bu paylaşımı pek çok takipçisini kızdırdı. Aydın'a "Biz bunu neden öğrenmek zorundayız ablacım neden" tepkileri yağdı.