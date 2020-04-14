search menu
search
close

Şarkıcı Aynur Aydın'dan tepki çeken sütyen paylaşımı beni öldü sanıyorlar!

Koronavirüs salgınından dolayı evinde olan şarkıcı Aynur Aydın, günlerdir sütyen takmadığını söyleyerek "Sütyenlerim beni öldü sanıyorlar" diyerek tepki çekti.

Şarkıcı Aynur Aydın'dan tepki çeken sütyen paylaşımı beni öldü sanıyorlar!
-A A+

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimlerden biri olan şarkıcı Aynur Aydın sütyen paylaşımı ile tepkilerin odağı oldu. İç çamaşırlarıyla alakalı sık sık paylaşım yapan şarkıcı bu seferde ''Sütyenlerim beni öldü sanıyorlar'' diye yaptığı paylaşımıyla dikkat çekti. 

''Sütyenlerim beni öldü sanıyorlar'' 

Geçtiğimiz günlerde "Ben sütyen bile takmıyorum, sizi mi takacağım" diyerek gündeme gelen 34 yaşındaki Aynur Aydın, bu sefer de Twitter hesabından "Sütyenlerim büyük ihtimalle beni öldü sanıyorlar" dedi. Şarkıcının bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada en çok paylaşımlar tweetler arasında girdi.

İç çamaşırlarıyla alakalı sık sık paylaşım yapan şarkıcı

Paylaşımına kısa süre içerisinde tepki yağdı 

Ünlü şarkıcının bu paylaşımı pek çok takipçisini kızdırdı. Aydın'a "Biz bunu neden öğrenmek zorundayız ablacım neden" tepkileri yağdı.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Eda Ece'den şaşırtan karar! Görüşmek üzere diyerek veda etti! Eda Ece'den şaşırtan karar! Görüşmek üzere diyerek veda etti!
Magazin
Erkeğinizin yataktaki davranışları size ne anlatıyor? Erkeğinizin yataktaki davranışları size ne anlatıyor?
Cinsellik
En Güncel Galeriler
Ünlü oyuncunun gerçek mesleğini duyan şaşıp kalıyor!
Ünlü oyuncunun gerçek mesleğini duyan şaşıp kalıyor!
Ebru Şancı'nın estetiksiz hali! 'Kocam dava açmaya hazırlanıyor!'
Ebru Şancı'nın estetiksiz hali! 'Kocam dava açmaya hazırlanıyor!'
Amuda kalkıp poz verdi! Takipçilerini mest etti!
Amuda kalkıp poz verdi! Takipçilerini mest etti!
İranlı modelin İstanbul'daki lüks rezidansından çıkanlar şoke etti!
İranlı modelin İstanbul'daki lüks rezidansından çıkanlar şoke etti!
Rus sporcunun Instagram paylaşımları olay! Güzelliğiyle büyüledi!
Rus sporcunun Instagram paylaşımları olay! Güzelliğiyle büyüledi!
Ünlü model yine yaptı yapacağını! Karantinadaki pozları olay oldu!
Ünlü model yine yaptı yapacağını! Karantinadaki pozları olay oldu!
Önceki Haberler
Vaktinizin çoğunu temizlik yaparak geçiriyorsanız dikkat!
Vaktinizin çoğunu temizlik yaparak geçiriyorsanız dikkat!
Evinin bahçesinden fotoğrafını paylaştı! Binlerce beğeni yağdı!
Evinin bahçesinden fotoğrafını paylaştı! Binlerce beğeni yağdı!
Gamze'nin oğlunu görmesini yasakladığı Uğur'dan duygusal paylaşım!
Gamze'nin oğlunu görmesini yasakladığı Uğur'dan duygusal paylaşım!
İşte bağışıklık sistemini güçlendirmede en etkili besin!
İşte bağışıklık sistemini güçlendirmede en etkili besin!
Oğlunun doğum günü için yazdıkları takipçilerini mest etti!
Oğlunun doğum günü için yazdıkları takipçilerini mest etti!
Özkan Uğur'un acı günü!
Özkan Uğur'un acı günü!
Ünlü sunucu taburcu oldu! Koronovirüsten bakın nasıl kurtulmuş!
Ünlü sunucu taburcu oldu! Koronovirüsten bakın nasıl kurtulmuş!
Tatlılardan sonra bir dilim peynir yerseniz...
Tatlılardan sonra bir dilim peynir yerseniz...
Yorumlar