Kadınların cinselliğe bakışı nedir kadınlar da cinsellikten erkekler kadar zevk alıyor!

Kadınların cinselliğe bakışı ve cinsellik algıları erkeklerden ayrılabiliyor. Kadın cinselliği konusunda herkesin kafasında az da olsa bir düşünce var. Peki bunların çoğunun yanlış olduğunu biliyor muydunuz? İşte kadın cinselliği hakkında yanlış bilinenler...

Kadınlar erkeklerden daha az zevk alır



Sekste kadınların erkekler kadar zevk almadığını düşünenlerdenseniz yanılıyorsunuz. Sadece doğaları gereği kadınların sekse yaklaşımı ve zevklerini gösteriş şekilleri erkeklerden farklıdır.

Orgazm olmak kadınlar için önemli değildir

Doğrusu, kadınlar orgazm sırasında onları partnerine yakınlaştıran oksitosin hormonu salgılarlar. Hatta uzun süre orgazm olmamaları onları seksten uzaklaştırabilir.

Kuruluk tahrik olmadığını gösterir

Vajinanızın sıvı üretmiyor olması tahrik olmadığınız anlamına gelmez. Kuruluğa kondomlar, ilaçlar ve menopoz gibi pek çok şey sebep olabilir. Böyle durumlar için kayganlaştıcı yağ bulundurun.

Kadın orgazmının kontrolü erkektedir

Her iki taraf adına daha mutlu bir ilişki ve daha iyi bir seks için her iki tarafta kendi cinsel hazzının kontrolünü eline almalı ve karşı tarafı daha iyi hissettirmenin yolunu bulmalı.

Kadınlar mastürbasyon yapmazlar

Yapılan bir araştırmaya göre seks oyuncaklarının %70i kadınlar tarafından satın alınıyor. Kadınların da mastürbasyon yaptığını söylememize gerek yok herhalde.