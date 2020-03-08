search menu
search
close

Kadınların cinselliğe bakışı nedir kadınlar da cinsellikten erkekler kadar zevk alıyor!

Kadın cinselliğine dair herkesin fikir sahibi olduğu bazı efsaneler bulunuyor. İşte kadın cinselliği hakkında doğru bilinen yanlışlar!

Kadınların cinselliğe bakışı nedir kadınlar da cinsellikten erkekler kadar zevk alıyor!
-A A+

Kadınların cinselliğe bakışı ve cinsellik algıları erkeklerden ayrılabiliyor. Kadın cinselliği konusunda herkesin kafasında az da olsa bir düşünce var. Peki bunların çoğunun yanlış olduğunu biliyor muydunuz? İşte kadın cinselliği hakkında yanlış bilinenler...

Kadınlar erkeklerden daha az zevk alır 

Sekste kadınların erkekler kadar zevk almadığını düşünenlerdenseniz yanılıyorsunuz. Sadece doğaları gereği kadınların sekse yaklaşımı ve zevklerini gösteriş şekilleri erkeklerden farklıdır.

Orgazm olmak kadınlar için önemli değildir 

Doğrusu, kadınlar orgazm sırasında onları partnerine yakınlaştıran oksitosin hormonu salgılarlar. Hatta uzun süre orgazm olmamaları onları seksten uzaklaştırabilir.

Kuruluk tahrik olmadığını gösterir 

Vajinanızın sıvı üretmiyor olması tahrik olmadığınız anlamına gelmez. Kuruluğa kondomlar, ilaçlar ve menopoz gibi pek çok şey sebep olabilir. Böyle durumlar için kayganlaştıcı yağ bulundurun.

Kadın orgazmının kontrolü erkektedir 

Her iki taraf adına daha mutlu bir ilişki ve daha iyi bir seks için her iki tarafta kendi cinsel hazzının kontrolünü eline almalı ve karşı tarafı daha iyi hissettirmenin yolunu bulmalı.

Kadınlar mastürbasyon yapmazlar 

Yapılan bir araştırmaya göre seks oyuncaklarının %70i kadınlar tarafından satın alınıyor. Kadınların da mastürbasyon yaptığını söylememize gerek yok herhalde.

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
İşte erkeklerin güçlü kadınlardan korkmasının nedeni! İşte erkeklerin güçlü kadınlardan korkmasının nedeni!
Psikoloji
Gülben Ergen aylık kazancını açıkladı! Gülben Ergen aylık kazancını açıkladı!
Magazin
En Güncel Galeriler
Rihanna iç çamaşırsız kıyafetiyle pes dedirtti!
Rihanna iç çamaşırsız kıyafetiyle pes dedirtti!
Ünlü isimlerin eski fotoğraflarını görünce inanamayacaksınız!
Ünlü isimlerin eski fotoğraflarını görünce inanamayacaksınız!
+18'lik videosu olay olmuştu! Ayşenur Balcı'nın son hali olay!
+18'lik videosu olay olmuştu! Ayşenur Balcı'nın son hali olay!
Ünlü DJ küvette çırılçıplak poz verdi sosyal medya karıştı!
Ünlü DJ küvette çırılçıplak poz verdi sosyal medya karıştı!
Onları bir de filtresiz görün!
Onları bir de filtresiz görün!
Playboy kızı bu elbisenin altına bir de iç çamaşır giymeyince...
Playboy kızı bu elbisenin altına bir de iç çamaşır giymeyince...
Önceki Haberler
Üç malzemeli kurabiye tarifi
Üç malzemeli kurabiye tarifi
Enfes bir lezzet: Pazı sarması tarifi
Enfes bir lezzet: Pazı sarması tarifi
Bengü kızı Zeynep'in yüzünü ilk kez gösterdi!
Bengü kızı Zeynep'in yüzünü ilk kez gösterdi!
Cilt sağlığınız için uzak durmanız gereken besinler!
Cilt sağlığınız için uzak durmanız gereken besinler!
Kanal D'nin sevilen dizisinden final kararı!
Kanal D'nin sevilen dizisinden final kararı!
Muhterem Nur'un ailesinden ölüm haberlerine yanıt!
Muhterem Nur'un ailesinden ölüm haberlerine yanıt!
Vazgeçilmez kadın olmak için...
Vazgeçilmez kadın olmak için...
Ünlü çiftten bebek sinyali!
Ünlü çiftten bebek sinyali!
Yorumlar