Sevda Demirel - Doruk Doğrusöz çifti evlenme kararı aldı!

Birliktelikleriyle magazin gündemine damga vuran Sevda Demirel ile Doruk Doğrusöz çifti, kısa süren ayrılığın ardından ilişkilerine devam etme kararı aldı. Bir avm çıkışında objektiflere yansıyan ünlü çift, açıklamalarıyla dikkat çekti.

"Yaz sonunda evlenmeyi düşünüyoruz"

Salgın sürecini evde geçirdiklerini söyleyen Sevda Demirel “Biz gerçekten zor bir süreç yaşadık. Uzak bir yerde yaşıyoruz, kapattık kendimizi, zor bir süreçti” dedi. Yazın evlenecekleri söylentileriyle ilgili olarak Sevda Demirel şunları ifade etti: "Corona döneminde herkes kilo aldı ben kilo verdim, gelinliğin içine sığayım diye. Yazın sonunda düşünüyoruz."

İlişkileri Ocak ayında başladı

İşte Benim Stilim yarışmacılarından Neslihan Doğrusöz cinsiyet değiştirip Doruk adını aldı. Sevda Demirel - Neslihan Doğrusöz birlikteliği ise Ocak ayında ortaya çıkmıştı. Doğrusöz, şubat ayında Demirel'e evlenme teklifi etmişti. 14 Şubat'ta nişanlanacakları haberleri basına yansıyan, ancak ilişkilerini sürpriz bir şekilde bitiren ikili, iki ay sonra yeniden aşk yaşamaya başladı.