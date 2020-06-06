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Şakşuka nasıl yapılır enfes bir tat!

Şakşuka nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Yaz sebzelerinden oluşan enfes bir şaşkuka tarifine hazır olun. İşte püf noktalarıyla şakşuka tarifi...

Şakşuka nasıl yapılır enfes bir tat!
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Akdeniz bölgesinin sevilen yemeği şakşuka, ülkemizde Antalya'da tüketilirken, Tunus ve Fas'ta 'chakchouka' ismiyle menemene benzer şekilde yapılıyor. Patlıcan, biber, patates gibi sebzelerin kızartılmasıyla yapılan şakşuka domates sosuyla servis ediliyor. Tadına doyum olmayan lezzet şakşuka kabakla da yapılabiliyor. Dilerseniz şakşukanın yanına cacık ya da salata da yapabilirsiniz. İşte enfes şakşuka tarifi!

Malzemeler:

4 adet patates
2 adet patlıcan
3 adet yeşil biber
1 adet kabak
1 adet kapya biber

Kızartmak için:

2 su bardağı sıvı yağ

Sos için:

4 adet domates
6 diş sarımsak
1/2 çay bardağı zeytinyağı
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber

Yapılış aşaması:

Patlıcanları alacalı soyduktan sonra küp küp doğrayın ve tuzlu su dolu bir kaba alıp, acı sularının geçmesi için beklemeye alın. Diğer sebzeleri de küp küp doğrayın. Tüm sebzeleri ayrı ayrı olacak bir kızartma tavasında kızdırdığınız sıvı yağda kızartın. Sosu için gerekli olan domatesleri minik minik doğrayın. Bir sos tavasına aldığınız zeytinyağında domatesleri hafifçe kavurmaya başlayın.

Üstüne rendelenmiş sarımsak , tuz ve şekeri de ekledikten sonra kapağını kapatın ve sos kıvamına gelene dek, ara ara karıştırarak pişirin. Hazırladığınız sosu, kızarttığınız sebzelerin üstüne gezdirin ve ister bu şekilde ister de sosla harmanladıktan sonra servis edin. Afiyetler olsun!

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