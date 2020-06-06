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Acun Ilıcalı'nın kolundan çıkarmadığı saat 1 milyon 713 bin TL'lik fiyatıyla olay oldu!

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, kolunda bir servet taşıyor. Acun Ilıcalı'nın kolundan çıkarmadığı saati tam 1 milyon 713 bin TL değerinde.

Acun Ilıcalı'nın kolundan çıkarmadığı saat 1 milyon 713 bin TL'lik fiyatıyla olay oldu!
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Yıllardır sunuculuğunu yaptığı Survivor programı dolayısıyla Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan Acun Ilıcalı, kolundan çıkarmadığı saatiyle dikkat çekti. Motor tutkusu ile bilinen Acun Ilıcalı'nın saatinin servet değerindeki fiyatı dudak uçuklattı. 

Saatinin deri 1 milyon 713 bin TL

Çoğu zaman sadece siyah renk kıyafetler tercih eden Ilıcalı aksesuar olarak da yalnızca saat kullanıyor. Ünlü markaların en özel koleksiyonlarını kolunda taşıyan Ilıcalı, son olarak toplam değeri 1 milyon 713 bin TL olan Richard Mille marka kırmızı renk saat aldı. Sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflarda saati kolundan çıkarmayan Ilıcalı, Survivor çekimlerin de saatini göstermeyi ihmal etmiyor. 

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