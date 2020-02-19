Bacak ağrısı neden olur damar sertliği sebebi!

Hepimizin zaman zaman yaşadığı bacak ağrıları çeşitli sağlık sorunlarının habercisi olabilir. Genellikle uzun süre hareketsiz kalmaktan ya da ayakta fazla durmaya bağlı olarak hissedilen bacak ağrılarının arkasında yatan sebeplerden biri de damar sertliği. Peki bacak ağrısı neden olur? Tedavisi nasıl yapılır? Merak ettiğiniz bu soruların yanıtları haberimizde...

Bacak ağrısı nedir?

Bacak ağrısı, uzun süre hareketsiz kalmaya ya da uzun süre ayakta kalmaya bağlı olarak da görülebilen, ayak bileği ile bel bölgesi arasında kalan bölgede hissedilen sızıdır. Bacak bölgesindeki ağrı pek çok farklı sebebe dayanabiliyor. Günlük hayatta, vücudun fazla zorlanmasına sebep olan aktivitelere bağlı olarak sıklıkla karşılaşılan bacak ağrısı, bazı durumlarda kalp krizi ve inme gibi hayati fonksiyonları etkileyen ciddi bir hastalığın belirtisi olarak da görülebilir.

Bacak ağrısı neden olur?

Pek çok farklı sebepten dolayı ortaya çıkan bacak ağrısı, kas ve kemik sisteminden kaynaklanabileceği gibi, damar ve sinir hastalıkları nedeniyle de görülebilir. Fiziksel aktivitelerden sonra fark edilen bacak ağrısından sonra en sık karşılaşılan bacak ağrısı sebeplerinden biri damar sorunlarıdır.

Damar Sertliği

Tansiyon, kolesterol, diyabet, sigara kullanımı ve ileri yaş gibi faktörler, damar tıkanıklığının sebeplerindendir. Fiziksel aktivite sırasında tek ya da her iki bacakta artan ağrı ve uyuşma hissi çoğu zaman istirahat sırasında azalır. Damarlarda oluşan plaklara bağlı olarak kan dolaşımının yavaşlaması, bacaklarda ağrı hissine sebep olsa da damar sertliği; kalp, beyin ve diğer hayati rol oynayan iç organlara giden damarlarda da tıkanmalara yol açar. Damar sertliği, bacak ağrısı yakınmalarının yanı sıra bacakta şişlik, soğukluk hissi, morarma ve açık yara oluşumu gibi şikayetlere yol açabilir.

Bel Fıtığı

Omurilik kanalında daralma ya da bel fıtığı varlığında kitlesel lezyon, sinir üzerine baskı yarattığından bacak ağrısı olarak belirti verir. Omurgalar arasında yastık görevi gören disklerin, yırtılma ya da kayması ile birlikte bacağa giden sinir baskılanır. Bacaklarda güçsüzlük, kas spazmı ve bacak ağrısı şikayetleri genellikle istirahat sırasında ve ağır yük taşırken ortaya çıkar. Omurilik kanalında oluşan daralmaya bağlı olan bacak ağrısı ise yürüyüşte ortaya çıkar. Ağrıyla birlikte karıncalanma ve uyuşma gibi yakınmalara da yol açabilir.

Huzursuz Bacak Sendromu

Bacaklarda istemsiz seğirme, sürekli hareket ettirme isteği gibi belirtilere neden olan huzursuz bacak sendromu, gece saatlerinde başlayan bacak ağrısı şikayeti ile karakterizedir.

Sinir Sıkışması

İnsan vücudunda en uzun ve geniş sinir olan siyatik sinirinin kalça bölgesinde sıkışmasına bağlı olarak bacak ağrısı görülebilir. Genellikle dizin üst kısmında oluşan bu ağrının yanı sıra bacakta bulunan sinirlerin aşırı baskı altında kalmasından dolayı oluşan sinir sıkışması da bacak ağrısına yol açabilir. Karıncalanma, kas çekilmesi, yanma, uyuşma ve ağrı şeklinde belirtilerle ortaya çıkan sinir sıkışması; obezite, postür bozukluğu, aşırı egzersiz, travma gibi sebeplerden oluşabilir.

Eklem Sorunları

Diz ekleminde var olan problemlerde ağrı yürüyüş ve ayakta durma ile artış gösterir. Ağrı genellikle diz çevresindedir. Kireçlenme, eklemlerde aşınma, kıkırdağın yırtılması sonucu oluşan kilitlenmeden kaynaklanır. Kalça ekleminden kaynaklanan ağrılar ise yürüyüş ile artış gösterir. Ağrı, kasık bölgesi ve femur olarak tanımlanan uyluk kemiklerinde hissedilir. Bel ekleminden kaynaklanan ağrı ise kalça bölgesinde hissedilir.

Diyabet

Diyabet hastalarında bacak ağrısı kendini; uyuşma, yanma ve karıncalanma şeklinde gösterir. Sinir hasarlanmasına bağlı olarak bacak yüzeyinde yara oluşumu da görülebilir. Fiziksel aktivite ile birlikte ağrı şiddetinde artış görülebilir.

Gebelik

Sıklıkla görülen gebelik dönemi belirtileri arasında yer alan bacak ağrısı, büyük ölçüde alınan kilolardan kaynaklıdır. Anne adayının bacak kaslarının ne kadar güçlü olduğu ile bağlantılı olan bu durum özellikle ileri yaş gebeliklerinde daha şiddetli olur. Gebeliğe kilolu başlamak da hamilelikte görülen bacak ağrılarına neden olur. Kilolu başlanan gebeliklerde oluşan diyabet riski de bacaklarda şiddetli ağrı oluşumunu tetikleyen faktörler arasındadır.

Çocukluk Dönemi

Her iki alt bacakta görülen, 71 saatten kısa süren ve tekrarlayıcı nitelikte olan bacak ağrıları, çocukluk döneminde görülen büyüme ataklarından kaynaklanır. Ancak bu durumun iyi gözlenmesi gerekir. Çocukluk döneminde oluşan bacak ağrılarında şişlik, kızarıklık, morluk gibi belirtiler olmaz. Geceleri başlayan bu ağrılara, özellikle 4 ile 6 yaş aralığındaki çocuklarda sıklıkla rastlanır. Herhangi bir hastalığın işareti olmayan çocukluk dönemindeki bacak ağrıları geçicidir.

Bacak ağrısı tedavisi

Kişi bacak ağrısı şikayeti ile hastaneye başvurduğunda hekim, hastanın ayrıntılı olarak fizik muayenesini yapar. Ardından gerekli gördüğünde radyolojik tetkik ister. Bazı durumlarda sinir fonksiyonelliğinin araştırılması ve sinir ölçümü için EMG yapılmasını talep eder. Yapılan tetkik ve değerlendirme sonucunda bacak ağrısına neden olan etken saptanır ve uygun tedavi düzenlenir.