search menu
search
close

Celil Nalçakan kimdir hayvana şiddet uygulayanlara isyan etti görürsem döveceğim!

Oyuncu Celil Nalçakan hayvanlara karşı uygulanan şiddeti sosyal medya hesabından eleştirdi. Ünlü oyuncu, "Hayvana eziyet edeni gördüğümde döveceğim" dedi.

Celil Nalçakan kimdir hayvana şiddet uygulayanlara isyan etti görürsem döveceğim!
-A A+

Ünlü oyuncu Celil Nalçakan'ı hayvanlara uygulanan şiddet haberleri adeta çıldırttı. Son olarak Antalya'da kaplumbağalara uygulanan vahşet gündem olmuştu. Sosyal medya kullanıcıları tepkilerini dile getirmişlerdi. Celil Nalçakan da Twitter hesabından, "Hayvana eziyet edeni gördüğümde suratını asfalta çıkarana kadar döveceğim" paylaşımında bulundu.

"Dövmezsem adım Celil değil!"

Artan hayvana şiddet haberleri Türkiye gündemini işgal ederken, Celil Nalçakan 'hayvan hakları yasası'nın çıkmamasına da sitem etti. Nalçakan, bu konuda kendisinin harekete geçeceğini söyledi. Twitter hesabından paylaşım yapan oyuncu, "Madem 'hayvan hakları yasası' çıkmıyor, kendimi ihbar ediyorum! Bir hayvana eziyet eden bir insan artığı gördüğümde, suratının aksini asfalta çıkarana kadar dövmezsem adım Celil değil! Ben derim ki 'hayvan' dövdüm" dedi.

Celil Nalçakan kimdir?

Celil Nalçakan, 10 Haziran 1978 günü Sivas'ta, öğretmen bir anne ve babanın çocuğu olarak dünyaya geldi. Liseyi bitirdikten sonra Cumhuriyet Üniversitesi'nde Jeoloji Mühendisliği bölümüne girdi. Ancak 7 yıldan sonra okulu bıraktı ve Sivas Devlet Tiyatrosu'na girdi. Sonra Balıkesir Üniversitesi'nde Turizm Otel İşletmeciliği okumaya başladı ancak orada da tiyatroya devam etti. Türvak'ın sınavını kazandı ve İstanbul'a yerleşerek burada oyunculuk eğitimine devam etti.

Kameralar karşısına ilk kez 2006 yılında yayınlanan Sıla dizisi ile geçti. Hanımın Çiftiği, Kış Masalı, Bitmeyen Şarkı, Keşanlı Ali Destanı, Galip Derviş ve Vicdan gibi dizilerde rol alan Celil Nalçakan son olarak Bir Aile Hikayesi dizisinde oynadı.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Özlenen lezzet: Karnıyarık tarifi Özlenen lezzet: Karnıyarık tarifi
Yemek
Bir dilim asla yetmeyecek: Kremalı çilekli pasta Bir dilim asla yetmeyecek: Kremalı çilekli pasta
Tatlı
En Güncel Galeriler
Genç milyarderin hilesini takipçileri ortaya çıkardı! Bomba detay
Genç milyarderin hilesini takipçileri ortaya çıkardı! Bomba detay
Diana'nın kahin arkadaşı Meghan Markle bombasını patlattı
Diana'nın kahin arkadaşı Meghan Markle bombasını patlattı
Meğer Ahu Tuğba Adnan Oktar'ın yıllar önceki...
Meğer Ahu Tuğba Adnan Oktar'ın yıllar önceki...
Tarzını yenilemek isteyenlere öneriler!
Tarzını yenilemek isteyenlere öneriler!
Dünyanın en seksi kadını o açıklamasıyla gönülleri fethetti!
Dünyanın en seksi kadını o açıklamasıyla gönülleri fethetti!
Ölümü öncesi anneyle son konuşma: Fahişe diye bağırmış!
Ölümü öncesi anneyle son konuşma: Fahişe diye bağırmış!
Önceki Haberler
Ünlü oyuncudan bomba estetik açıklaması!
Ünlü oyuncudan bomba estetik açıklaması!
1 porsiyon yemek bile yetiyor! Enfeksiyonlarla savaşıyor!
1 porsiyon yemek bile yetiyor! Enfeksiyonlarla savaşıyor!
Usta oyuncu Yılmaz Erdoğan'dan dizi sürprizi!
Usta oyuncu Yılmaz Erdoğan'dan dizi sürprizi!
O sözleri eski eşin kardeşini küplere bindirdi: Hangi cürretle...
O sözleri eski eşin kardeşini küplere bindirdi: Hangi cürretle...
Kabızlığı anında gideriyor: Su kefiri!
Kabızlığı anında gideriyor: Su kefiri!
Dudaklarınızı kalın göstermek istiyorsanız bunu deneyin!
Dudaklarınızı kalın göstermek istiyorsanız bunu deneyin!
Karantinadaki ünlülerin kavga akımı izlenme rekoru kırdı!
Karantinadaki ünlülerin kavga akımı izlenme rekoru kırdı!
Ali Sunal'dan yıllar sonra gelen yürek yakan itiraf: Keşe o uçağa...
Ali Sunal'dan yıllar sonra gelen yürek yakan itiraf: Keşe o uçağa...
Yorumlar