Celil Nalçakan kimdir hayvana şiddet uygulayanlara isyan etti görürsem döveceğim!

Ünlü oyuncu Celil Nalçakan'ı hayvanlara uygulanan şiddet haberleri adeta çıldırttı. Son olarak Antalya'da kaplumbağalara uygulanan vahşet gündem olmuştu. Sosyal medya kullanıcıları tepkilerini dile getirmişlerdi. Celil Nalçakan da Twitter hesabından, "Hayvana eziyet edeni gördüğümde suratını asfalta çıkarana kadar döveceğim" paylaşımında bulundu.

"Dövmezsem adım Celil değil!"

Artan hayvana şiddet haberleri Türkiye gündemini işgal ederken, Celil Nalçakan 'hayvan hakları yasası'nın çıkmamasına da sitem etti. Nalçakan, bu konuda kendisinin harekete geçeceğini söyledi. Twitter hesabından paylaşım yapan oyuncu, "Madem 'hayvan hakları yasası' çıkmıyor, kendimi ihbar ediyorum! Bir hayvana eziyet eden bir insan artığı gördüğümde, suratının aksini asfalta çıkarana kadar dövmezsem adım Celil değil! Ben derim ki 'hayvan' dövdüm" dedi.

Celil Nalçakan kimdir?

Celil Nalçakan, 10 Haziran 1978 günü Sivas'ta, öğretmen bir anne ve babanın çocuğu olarak dünyaya geldi. Liseyi bitirdikten sonra Cumhuriyet Üniversitesi'nde Jeoloji Mühendisliği bölümüne girdi. Ancak 7 yıldan sonra okulu bıraktı ve Sivas Devlet Tiyatrosu'na girdi. Sonra Balıkesir Üniversitesi'nde Turizm Otel İşletmeciliği okumaya başladı ancak orada da tiyatroya devam etti. Türvak'ın sınavını kazandı ve İstanbul'a yerleşerek burada oyunculuk eğitimine devam etti.

Kameralar karşısına ilk kez 2006 yılında yayınlanan Sıla dizisi ile geçti. Hanımın Çiftiği, Kış Masalı, Bitmeyen Şarkı, Keşanlı Ali Destanı, Galip Derviş ve Vicdan gibi dizilerde rol alan Celil Nalçakan son olarak Bir Aile Hikayesi dizisinde oynadı.