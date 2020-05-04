search menu
search
close

Aslı Enver'den estetik açıklaması gözünüzün önünde büyüdüm zaten!

Oyuncu Aslı Enver, bir takipçisinden gelen ''yüzünüzde estetik var mı'' sorusuna "gözünüzün önünde büyüdüm" yanıtını verdi.

Aslı Enver'den estetik açıklaması gözünüzün önünde büyüdüm zaten!
-A A+

Karantina günlerinde birçok ünlü isim takipçileriyle yakın iletişim kurabilmek için ya canlı yayında soru cevap uygulamasına katılıyor ya da canlı konser vererek takipçilerine moral vermeye devam ediyor. Bu isimlerden biri de Aslı Enver oldu. Enver, takipçileriyle daha yakın iletişim kurabilmek için onlardan gelen soruları cevaplandırdı. Enver'in bir takipçisinden gelen ''yüzünüzde estetik var mı'' sorusuna verdiği yanıt ise sosyal medyada gündem oldu. 

30 yaşından sonra mantık...'

Kısa bir süre önce adı eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile anılan Aslı Enver bir takipçisinin yönelttiği 'Kalp mi mantık mı? Hangisini dinleyelim?' şeklindeki sorusuna verdiği '30 yaşından sonra mantık. Deneyelim en azından' diyerek aşk hayatında aldığı kararlar üzerine bir fikir vermiş oldu.

'Gözünüzün önünde büyüdüm'

Oyuncu "estetik var mı?" sorusuna "gözünüzün önünde büyüdüm" yanıtını verdi.

Aslı Enver'den estetik açıklaması gözünüzün önünde büyüdüm zaten!

Parmağındaki yüzük hakkında sorulanlara da cevap verdi 

Enver, parmağındaki yüzüğü soran takipçisine ise "anneannemin yüzüğü ondan bir parça taşımak hoşuma gidiyor" cevabını verdi.

 

Kaynak: Snob Magazin

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Özlenen lezzet: Karnıyarık tarifi Özlenen lezzet: Karnıyarık tarifi
Yemek
Bir dilim asla yetmeyecek: Kremalı çilekli pasta Bir dilim asla yetmeyecek: Kremalı çilekli pasta
Tatlı
En Güncel Galeriler
Genç milyarderin hilesini takipçileri ortaya çıkardı! Bomba detay
Genç milyarderin hilesini takipçileri ortaya çıkardı! Bomba detay
Diana'nın kahin arkadaşı Meghan Markle bombasını patlattı
Diana'nın kahin arkadaşı Meghan Markle bombasını patlattı
Meğer Ahu Tuğba Adnan Oktar'ın yıllar önceki...
Meğer Ahu Tuğba Adnan Oktar'ın yıllar önceki...
Tarzını yenilemek isteyenlere öneriler!
Tarzını yenilemek isteyenlere öneriler!
Dünyanın en seksi kadını o açıklamasıyla gönülleri fethetti!
Dünyanın en seksi kadını o açıklamasıyla gönülleri fethetti!
Ölümü öncesi anneyle son konuşma: Fahişe diye bağırmış!
Ölümü öncesi anneyle son konuşma: Fahişe diye bağırmış!
Önceki Haberler
1 porsiyon yemek bile yetiyor! Enfeksiyonlarla savaşıyor!
1 porsiyon yemek bile yetiyor! Enfeksiyonlarla savaşıyor!
Usta oyuncu Yılmaz Erdoğan'dan dizi sürprizi!
Usta oyuncu Yılmaz Erdoğan'dan dizi sürprizi!
O sözleri eski eşin kardeşini küplere bindirdi: Hangi cürretle...
O sözleri eski eşin kardeşini küplere bindirdi: Hangi cürretle...
Kabızlığı anında gideriyor: Su kefiri!
Kabızlığı anında gideriyor: Su kefiri!
Dudaklarınızı kalın göstermek istiyorsanız bunu deneyin!
Dudaklarınızı kalın göstermek istiyorsanız bunu deneyin!
Karantinadaki ünlülerin kavga akımı izlenme rekoru kırdı!
Karantinadaki ünlülerin kavga akımı izlenme rekoru kırdı!
Ali Sunal'dan yıllar sonra gelen yürek yakan itiraf: Keşe o uçağa...
Ali Sunal'dan yıllar sonra gelen yürek yakan itiraf: Keşe o uçağa...
Oruç tutanlar için Ramazan'da dikkat edilmesi gereken besinler!
Oruç tutanlar için Ramazan'da dikkat edilmesi gereken besinler!
Yorumlar