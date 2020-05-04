Aslı Enver'den estetik açıklaması gözünüzün önünde büyüdüm zaten!

Karantina günlerinde birçok ünlü isim takipçileriyle yakın iletişim kurabilmek için ya canlı yayında soru cevap uygulamasına katılıyor ya da canlı konser vererek takipçilerine moral vermeye devam ediyor. Bu isimlerden biri de Aslı Enver oldu. Enver, takipçileriyle daha yakın iletişim kurabilmek için onlardan gelen soruları cevaplandırdı. Enver'in bir takipçisinden gelen ''yüzünüzde estetik var mı'' sorusuna verdiği yanıt ise sosyal medyada gündem oldu.

30 yaşından sonra mantık...'

Kısa bir süre önce adı eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile anılan Aslı Enver bir takipçisinin yönelttiği 'Kalp mi mantık mı? Hangisini dinleyelim?' şeklindeki sorusuna verdiği '30 yaşından sonra mantık. Deneyelim en azından' diyerek aşk hayatında aldığı kararlar üzerine bir fikir vermiş oldu.

'Gözünüzün önünde büyüdüm'

Oyuncu "estetik var mı?" sorusuna "gözünüzün önünde büyüdüm" yanıtını verdi.

Parmağındaki yüzük hakkında sorulanlara da cevap verdi

Enver, parmağındaki yüzüğü soran takipçisine ise "anneannemin yüzüğü ondan bir parça taşımak hoşuma gidiyor" cevabını verdi.

Kaynak: Snob Magazin