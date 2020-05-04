Çileğin faydaları neler enfeksiyon ve hastalıklarla savaşır!

Başta çocuklar olmak üzere herkes tarafından sevilen bir meyve olan çilek, insan vücuduna inanılmaz fayda sağlıyor. Havaların ısınmasıyla raflarda görülmeye başlanan çilek, yüksek oranda C vitamini ve antioksidan içeriyor. Bu da çileği hipertansiyondan, cilt sağlığına; enfeksiyonlardan, iltihaplanmalara iyi gelen bir doğal kaynağa dönüştürüyor. Çileğin daha önce duymadığınız faydaları haberimizde!

Hipertansiyona iyi geliyor

Çilek, sodyumun vücuttaki etkilerini önleyen ve kan basıncını azaltan mükemmel bir potasyum kaynağıdır. Hipertansiyon ve buna bağlı kardiyovasküler hastalıklarla mücadele eder. Ayrıca, potasyum bakımından zengin bir beslenme genel olarak ölüm riskini azaltmaya da yardımcıdır.

Enfeksiyon ve hastalıklarla savaşıyor

Sadece bir porsiyon çilek yemek bile vücudun günlük C vitamini ihtiyacını fazlasıyla karşılar. Çileğin bu özelliği de vücudun soğuk algınlığı ve grip, enfeksiyon ve hastalıklarla savaşmasını sağlar. C vitamini ayrıca, sağlıklı DNA’ya zarar veren serbest radikalleri nötralize eden bir antioksidan görevi görür.

İltihaplanmayı önler

Serbest radikaller, vücudun kas ve dokularının iltihaplanmasına ve bozulmasına yol açar. Sonuç olarak, eklemler olması gerektiği gibi çalışmaz ve zararlı toksinler oluşur ve artrit ve gut gibi durumlara neden olur. Çileklerde bulunan antioksidanlar vücuda detoksifiye olur ve iltihabı azaltır.

Cildi güzelleştiriyor, erken yaşlanmayı önlüyor

Çileklerde C vitamini vücut tarafından cilt sağlığına gerekli bir protein olan kollajen üretmek için kullanılır. Sağlıklı bir kollajen temini cildin yumuşak ve ilkbaharda kalmasına ve aynı zamanda hasarlı cilt hücrelerinin onarımına yardımcı olur. Buna ek olarak, C vitamini, cilt kanseri ve erken yaşlanma gelişimi ile mücadele serbest radikal temizleyici olarak hizmet vermektedir.

Diyabet riskini azaltır

Çilekler glisemik indeks üzerinde nispeten düşüktür, bu da tüketimden sonra kan şekerinde aşırı yükselmeye neden olmadıkları anlamına gelir. Çileklerin sağladığı diyet lifi de glikozun düzenlenmesine yardımcı olur. Çilekleri dengeli bir diyetin parçası haline getirmek, diyabet riskini azaltabilir veya mevcut diyabet semptomlarını iyileştirebilir.