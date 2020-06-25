Ön sevişme için tavsiyeler onu öpmeyi ihmal etmeyin!

Seksin vazgeçilmezi olan ön sevimeyi başlatmanın yollarını sizler için araştırdık. Eğer sizde zevkin doruklarına çıkmak istiyorsanız ön sevişmeyi olabildiğince uzun tutmalısınız. Peki ön sevişme nasıl başlar? Ön sevişme için tavsiyeler neler? İşte ön sevişme için 4 muhteşem öneri!

ONU ÖPMEYİ İHMAL ETMEYİN

Oldukça sıradan gelen öpüşme, sevişmeyi başlatan en önemli yollardan biridir. Çoğu zamanda sıradan gelse bile aslında seksin mihenk taşıdır denilebilir. Bu nedenle partnerinizi öpmeyi sakın ama sakın ihmal etmeyin!

MASAJ YAPIN

Uzun ve yorucu bir gün geçiren partnerinize masaj yapmak için ne duruyorsunuz? Masaj yapmak onu rahatlatmak için mükemmel bir yoldur. Ellerinizin cildine karşı hissi onu heyecanlandıracaktır. Seksi başlatmanın en heyecanlı yollarından biri olan bu yöntemi ihmal etmemelisiniz.

KUCAĞINA OTURUP TV SEYREDİN

Beraber televizyon izlerken yanına değil kucağına oturun. Aklına başka şeyleri sokmanın en hızlı yolu.

BİRLİKTE DUŞA GİRMEYİ DENEYİN

Birlikte duşa girmeyi deneyebilirsiniz. Onu o şekilde görmek hem sizi hem de onu heyecanlandıracaktır. Bu aktiviteyi zaman zaman yapmayı ihmal etmemelisiniz.