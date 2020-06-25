Dünyaca ünlü markanın koleksiyonunu giyen Hadise, çantası için 5 bin TL ödedi!

Kaan Yıldırım ile yaşadığı aşkla sık sık adından söz ettiren popçu Hadise, seçtiği kıyafetlerle gündem olmaya devam ediyor. Dünyaca ünlü İtalyan markasının ürünlerini satın alan Hadise, kıyafetlerinin fiyatıyla dudak uçuklattı.

Kombinin fiyatı 27 bin 350 TL

Ünlü markanın tanıtımını 11,9 milyon takipçili hesabından yapan Hadise’nin üzerindeki kıyafetlerin toplamı 27 bin 350 TL tuttu. Pembe etek ceket takımı ve tişörtü 17 bin 350, çantası 4 bin 650, ayakkabısı ise 5350 TL. Hadise'nin paylaşımları takipçilerinden kısa sürede 350 binin üzerinde beğeni aldı.

İşte Hadise'nin olay kombini...