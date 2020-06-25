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EŞSİZ BOĞAZ MANZARASI, KUSURSUZ HİJYEN STANDARTLARI İLE THE RITZ-CARLTON, ISTANBUL TEKRAR AÇILDI

Eşsiz boğaz manzarası,ayrıcalıklı hizmetiyle İstanbul’un en ikonik otellerinin başında gelen The Ritz-Carlton İstanbul 21 Haziran 2020'de kapılarını tekrar açtı

EŞSİZ BOĞAZ MANZARASI, KUSURSUZ HİJYEN STANDARTLARI İLE THE RITZ-CARLTON, ISTANBUL TEKRAR AÇILDI
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Muhteşem boğaz manzaralı açık alanları, kusursuz servis kalitesi ile hanımefendi ve beyefendilere giriş yaptıkları andan itibaren ayrıcalıklı bir hizmet sunan The Ritz-Carlton, İstanbul, uyguladığı yüksek hijyen standartları ile de misafirlerine unutulmaz bir deneyim vadediyor.

Odalar 24 saat boyunca dezenfekte ediliyor

Otel, girişten itibaren standart olarak sağladığı hijyen ürünlerinin yanı sıra, UVC Ultraviyole ampulleri ile yenilenen Xray cihazı,  vücut ısısını ölçen gelişmiş termal kameralar, klima santrallerinden kapalı ortamlara %100 taze havanın sağlandığı UVLight sistemi sunmaktadır. Odalar hidrojen peroksit ve kolloid gümüş dezenfeksiyon ile 24 saat boyunca dezenfekte edilmektedir. Ayrıca misafirlerin rahatça keyif alarak vakit geçirebilecekleri açık hava restoran, bar ve terası ile hizmet verdiği ilk günden bugüne misafirlerinin rahatını ve güvenini kendi öncelikleri olarak kabul etmekte olan The Ritz-Carlton, İstanbul almış olduğu hijyen sertifikası ile yeniden hizmete açılan otellerin başında yer alıyor.

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