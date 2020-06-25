search menu
search
close

Çikolata parçacıklı muzlu kek (banana bread) nasıl yapılır enfes bir tat!

Banana bread olarak bilinen muzlu çikolata parçacıklı kek, muhteşem tadıyla mest ediyor. Peki banana bread nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte tarifi...

Çikolata parçacıklı muzlu kek (banana bread) nasıl yapılır enfes bir tat!
-A A+

Amerika ve Avustralya'da yaygın olarak tüketilen banana bread, yumuşacık yapısı, çikolata ve muzla zenginleşen tadıyla şahane bir lezzet. İyice olgunlaşmış muzları kullanarak ortaya harika bir kek çıkartabilirsiniz. Misafirlerinizin yanı sıra çocukların da bayılacağı banana breadin yapılışı da oldukça basit. O halde sizi daha fazla bekletmeyelim. Sizi çikolata parçacıklı muzlu kek tarifi için mutfağa alalım...

Malzemeler:

2 adet orta boy yumurta
2 adet orta boy muz
1 su bardağı (bir parmak eksik)toz şeker
2 su bardağı un
1/2 su bardağı tereyağı
1 paket kabartma tozu
1 çay kaşığı tarçın
1/2 su bardağı parça çikolata

Yapılışı:

Muzları iyice ezip tarçınla karıştırıyoruz önce. Bu bir kenarda beklesin. Tereyağı ile şekeri krema kıvamına gelene kadar iyice çırpıyoruz. Yumurtaları teker teker ekleyerek çırpıyoruz. Ezdiğimiz muzları bu noktada karışıma ekliyoruz. İçine elekten geçirerek un ve kabartma tozunu ekleyip baton kek kalıbına döküyoruz. Önceden ısıtılmış fırında, kürdan testi yaparak pişiriyoruz. Afiyet olsun.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Ön sevişme için 4 muhteşem öneri! Ön sevişme için 4 muhteşem öneri!
Cinsellik
Alişan ve ailesinin bulunduğu araç takla atıp 30 metre sürüklendi! Alişan ve ailesinin bulunduğu araç takla atıp 30 metre sürüklendi!
Magazin
En Güncel Galeriler
Ünlü oyuncu, genç kalmak için enjekte ettirdiğiyle kan dondurdu!
Ünlü oyuncu, genç kalmak için enjekte ettirdiğiyle kan dondurdu!
Amuda kalkıp poz verdi! Takipçilerini mest etti!
Amuda kalkıp poz verdi! Takipçilerini mest etti!
X Factor'ün kadife sesli yarışmacısı 70 kilo verdi görenler tanıyamadı
X Factor'ün kadife sesli yarışmacısı 70 kilo verdi görenler tanıyamadı
İşte Kenan Doğulu ile Beren Saat'in ilişkisini bitiren o isim!
İşte Kenan Doğulu ile Beren Saat'in ilişkisini bitiren o isim!
Güzel sunucu cüretkar pozlarıyla eski sevgilisine nispet yaptı!
Güzel sunucu cüretkar pozlarıyla eski sevgilisine nispet yaptı!
Uraz Kaygılaroğlu'nun eski kilolu halini gören şoke oluyor!
Uraz Kaygılaroğlu'nun eski kilolu halini gören şoke oluyor!
Önceki Haberler
Bosna mutfağından: Pleskavitsa köfte tarifi
Bosna mutfağından: Pleskavitsa köfte tarifi
The Ritz-Carlton kusursuz hijyen standartları ile kapılarını açtı
The Ritz-Carlton kusursuz hijyen standartları ile kapılarını açtı
Hadise'nin marka tutkusu olay oldu! Kombinin fiyatı dudak uçuklattı!
Hadise'nin marka tutkusu olay oldu! Kombinin fiyatı dudak uçuklattı!
Partnerinizin size aşık olduğunun 5 kanıtı!
Partnerinizin size aşık olduğunun 5 kanıtı!
Sevgilisiyle teknede görüntülenen Çağatay'ın son görüntüsü şaşırttı!
Sevgilisiyle teknede görüntülenen Çağatay'ın son görüntüsü şaşırttı!
Şeker hastalığına birebir!
Şeker hastalığına birebir!
İşte gaz sancısını gidermenin en etkili yolu!
İşte gaz sancısını gidermenin en etkili yolu!
Maske takan Hülya Avşar: Kızım peçelileri gördüğünde bak öcü diyordum!
Maske takan Hülya Avşar: Kızım peçelileri gördüğünde bak öcü diyordum!
Yorumlar