Çikolata parçacıklı muzlu kek (banana bread) nasıl yapılır enfes bir tat!

Amerika ve Avustralya'da yaygın olarak tüketilen banana bread, yumuşacık yapısı, çikolata ve muzla zenginleşen tadıyla şahane bir lezzet. İyice olgunlaşmış muzları kullanarak ortaya harika bir kek çıkartabilirsiniz. Misafirlerinizin yanı sıra çocukların da bayılacağı banana breadin yapılışı da oldukça basit. O halde sizi daha fazla bekletmeyelim. Sizi çikolata parçacıklı muzlu kek tarifi için mutfağa alalım...

Malzemeler:

2 adet orta boy yumurta

2 adet orta boy muz

1 su bardağı (bir parmak eksik)toz şeker

2 su bardağı un

1/2 su bardağı tereyağı

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı tarçın

1/2 su bardağı parça çikolata

Yapılışı:

Muzları iyice ezip tarçınla karıştırıyoruz önce. Bu bir kenarda beklesin. Tereyağı ile şekeri krema kıvamına gelene kadar iyice çırpıyoruz. Yumurtaları teker teker ekleyerek çırpıyoruz. Ezdiğimiz muzları bu noktada karışıma ekliyoruz. İçine elekten geçirerek un ve kabartma tozunu ekleyip baton kek kalıbına döküyoruz. Önceden ısıtılmış fırında, kürdan testi yaparak pişiriyoruz. Afiyet olsun.