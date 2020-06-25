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Pleskavitsa köftesi nasıl yapılır muazzam bir lezzet!

Boşnak köftesi pleskavitsa'yı denediniz mi bilmiyoruz. Ancak bu enfes lezzete bayılacağınızdan eminiz. İşte nefis pleskavitsa tarifi!

Pleskavitsa köftesi nasıl yapılır muazzam bir lezzet!
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Köfte, pratik ve lezzetli olmasıyla farklı kültürlerde de görebildiğimiz tatlardan. Pleskavitsa da bu özellikleri sayesinde Bosna ve Sırbistan'da oldukça sevilen bir yemek. Boşnak köftesi ya da pljeskavica olarak bilinen bu lezzet, bildiğimiz köftelere göre daha büyük yapılıyor. Bazı bölgelerde içine kaşar ilave edilerek tüketiliyor. Lavaş ekmeğiyle üzerine yoğurtlu sos eklenerek yanında salata ile servis edilir. Peki boşnak köftesi pleskavitsa nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte yapılışı...

Malzemeler:

500 gram yağlı dana kıyma(tercihen zırh kıyması)
1 adet orta boy soğan(rendelenmiş)
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 diş sarımsak
2 yemek kaşığı ekmek kırıntısı
2 yemek kaşığı su
1 yemek kaşığı sıvı yağ

Yapılışı:

Geniş bir karıştırma kasesinde kıyma, soğan, tuz, karabiber, sarımsak, ekmek kırıntısı, 2 yemek kaşığı su ve sıvı yağ ekleyip tüm malzeme birbirine karışana kadar karıştırın. Hazırladığınız kıymalı karışımı 4 eşit parçaya bölün ve geniş, yuvarlak, dev bir köfte elde edin. Isıttığınız ve az miktarda sıvı yağ eklediğiniz tavaya köfteyi ekleyin ve arkalı, önlü kızarana dek pişirin. Yumuşacık bazlama ekmeğinin üzerine köfteyi ekleyip, dilim doğranmış domates, piyazlık doğranmış soğan, yeşil biber ve tereyağıyla kavrulmuş patatesle birlikte servis edin. Sevdiklerinizle birlikte afiyetle tüketin, afiyet olsun!

 

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