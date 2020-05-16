Orgazmın evreleri neler 4 aşamadan oluşuyor!

Birçok insan için hala tabu olan cinsellik, yaşamın önemli unsurları arasında gösteriliyor. İki önemli bilim insanı olan Master ve Johnson 1957'den 1990'a kadar 500'den fazla kadın ve erkek üzerinde bilimsel araştırmalara dayanarak orgazmın evrelerini belirledi. İşte Master ve Johnson'a göre orgazmın 4 evresi!

Uyarılma

Fiziksel ya da ruhsal bir heyecan sonucu olarak uyarılma ortaya çıkar. İnsanda cinsel cevap döngüsünün ilk aşaması olan uyarılma; öpüşme, dokunma ya da erotik bir görüntüyle oluşabilir. Orgazm evreleri arasında ilk sırada olan bu aşamada, vücut plato fazına giden cinsel ilişkiye hazırlanır. Uyarılma evresinde her iki cinsiyette de kalp atış hızında artış görülür, adrenalin salgılanır ve göz bebekleri küçülür.

Plato evresi

Plato evresinde uyarılma giderek artar. Vajina şişmeye devam eder ve klitoris hassas bir hal alır. Bu evrede genellikle cinsel ilişki başlamıştır. Kalp ritmi artmaya ve solunum yükselmeye devam eder. Ağız kurur ve göz bebekleri büyür. Masters ve Johnson plato aşamasında meydana gelen değişiklikleri orgazmik platform olarak adlandırdı. Orgazma hiç ulaşmayanlar için, bu cinsel heyecanın zirvesidir.

Orgazm

Orgazm, orgazmın üçüncü evresi sayılıyor. Orgazm cinsel tepki döngüsünün plato aşamasının sonucudur ve hem erkekler hem de kadınlar tarafından hissedilir. Hem anüsü hem de birincil cinsel organları çevreleyen alt pelvik kaslarda hızlı kas kasılmaları gerçekleşir. Kadınlar ayrıca uterus ve vajinal kasılmalar yaşarlar. Orgazm, vücutta istemsiz kasılmalara neden olabilir. Kalp ritmi ise bu evrede en yüksek aşamaya çıkar.

Çözülme evresi

Çözülme ise orgazmın son evresidir. Orgazmın ardından kaslar gevşer. Bir süre cinsel uyarılma devam edebilir ancak genital organlarda aşırı hassasiyet vardır. Her iki cinsiyette de vücut, uyarılmadan önceki haline döner. Vajina gevşer ve şişlik iner. Penis erekte durumdan çıkar. Çözümleme aşamasının bir parçası olan refrakter dönem, genellikle bir erkeğin tekrar orgazm yaşayamadığı dönemdir. Ancak kadınlar refrakter dönem yaşamaz ve hemen yeni bir birleşme için hazır hale gelebilirler.