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Ağlamanın faydaları neler ağrıları dindiriyor!

Üzüntülü anlarımızda ağlamak, vücudun rahatlamasını sağlayarak ağrıları gideriyor. Ağlamanın bilinmeyen faydaları haberimizde!

Ağlamanın faydaları neler ağrıları dindiriyor!
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Ağlamak, duygularımızı dışarıya vurduğumuz en insani eylemlerimizden biri. Sevinçten ya da üzüntüden neden ağlanıyorsa ağlansın, bu eylem insanı rahatlatır ve daha iyi hissetmesine neden olur. Rahatlama hissi hayali değil. Ağlamanın vücuda yararlarına dair birçok bilimsel çalışma var. 

Ağlamak sağlıklı bir eylem

Ağlamak gerçekten çok sağlıklı bir eylemdir ve gözyaşlarınızı tutmak size çok daha fazla zarar verir. Duygularınızı bastırıp onları yutmak sizde hasara yol açar. Bunun sonunca fiziksel rahatsızlıklara yakalanabilirsiniz. Bunun olmasına izin vermeyin. Ne zaman ihtiyaç duyarsanız ağlayın.

Zihin için faydalı

Şüphesiz, ağlamanın zihniniz için birçok faydası vardır. Bu sebepten ötürü, insanların ağlamakla ilgili bir sürü farklı düşünceleri olsa da, size ağlamamanızı söyleseler de, onlara kulak asmayın.

Ağrıları azaltıyor

Ağlamak endorfin salgılanmasına neden oluyor. Endorfin insana neşe veren bir hormondur ve zaten mutluluk hormonlarından bir tanesi olarak bilinir. Endorfinin neşe vermenin yanı sıra sağladığı bir fayda da ağrıları azaltmasıdır.

Kemik rahatsızlıklarına iyi gelir

Ağlamak, kalp ve damar hastalıklarının yanı sıra mide, kemik ve kaslarınız ile ilgili rahatsızlıklara da iyi geliyor. Ağlayarak vücudunuzdan bu tip rahatsızlara neden olan bazı hormonların atılmasını sağlayabilirsiniz.

Ağladıktan sonra ruh hali çok çabuk düzelebiliyor

Sosyal ve Klinik Psikoloji Dergisi’nde yapılan bir çalışmada ağlayan insanların ruh sağlığının çok daha çabuk düzeldiği saptandı. Özellikle bir mutluluk sonrası gelen ağlamanın ruh sağlığına pozitif yönde maksimum etki yaptığı görüldü.

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