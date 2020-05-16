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Bienenstick arı sokması pastası nasıl yapılır yok böyle bir lezzet!

Özellikle çocukların bayılacağı bienenstick, Alman pastası tarifini sizler için hazırladık. İşte püf noktalarıyla Alman pastası tarifi...

Bienenstick arı sokması pastası nasıl yapılır yok böyle bir lezzet!
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Almanca'da arı sokması anlamına gelen bienenstick, tadına doyum olmaz bir tatlı. Puf puf kabaran keki, ballı bademli tadıyla bu tarif, herkesi mest edecek bir lezzet sunuyor. Orijinal tarifinde hamuru mayalanarak yapılan bu pastanın, paylaştığımız bu versiyonunu da çok beğeneceksiniz. Peki bienenstick nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte nefis bienenstick tarifi...

Malzemeler:

Pandispanyası için:

4 yumurta
130 gram şeker (bir su bardağından bir parmak eksik)
1 vanilya şekeri
150 gram un (bir bardak un)
Yarım paket kabartma tozu (iki tatlı kaşığı kadar)
1 paket file badem (100 g)

Kreması için:

1 paket vanilyalı puding
2 kutu sıvı krema

Üstü için:

1 kaşık tereyağ
1 kaşık bal

Hazırlanışı:

Önce oda sıcaklığındaki yumurtalar, şeker ile beraber en az üç dört dakika kadar çırpılır. Krema haline gelene kadar, sonra un, kabartma tozu ,vanilya eklenip yavaşça karıştırılır. Yağlı kağıt serilmiş 26 cm kelepçeli bir kalıba kek hamurunu dökün ve üstüne file bademlerini serpin. 180 derecede önceden ısınmış fırına verilir, yaklaşık 25 dakika pişirilir. Mutlaka kontrol ederek pişirin. Kekiniz piştikten sonra en az bir saat dinlendirin ve sonra ortadan kesin. Puding tozunu sıvı krema ile beraber 2-3 dakika çırpın ve arasına sürün. Üstüne bir kaşık tereyağı ile bir kaşık balı küçük bir tavada eritip fırça ya da kaşık yardımıyla sürün. Pastanız 1 gün dolapta beklerse daha lezzetli olacaktır. Afiyet olsun...

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