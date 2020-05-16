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Patlıcan yemeği nasıl yapılır parmaklarınızı yiyeceksiniz!

Havaların güzelleşmesiyle patlıcan yemekleri de sofralarımızda daha fazla yer alacağa benziyor. İşte sizin için harika bir patlıcan yemeği tarifi!

Patlıcan yemeği nasıl yapılır parmaklarınızı yiyeceksiniz!
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Yaz sebzelerinden oluşan sıcacık bir tencere yemeğinden daha güzel ne olabilir ki! Patlıcan yemeği de bunun Türk mutfağındaki en iyi örneklerinden. Etli patlıcan yemeğiyle bugünki iftar sofranıza renk katabilirsiniz. Sulu ev yemeklerinin en sevilenlerinden olan patlıcan yemeği bu suyuna bol bol ekmek banılacak haliyle de çok güzel. Kalabalık aile sofraları onu çok sevecek! İşte nefis patlıcan yemeği tarifi!

Malzemeler:

600 gram kuzu kuşbaşı eti
4 yemek kaşığı ayçiçek yağı (arzuya göre zeytinyağı)
1 adet büyük boy kuru soğan
4 adet orta boy patlıcan
4 adet orta boy yeşil biber
2 adet orta boy kırmızı biber
2 adet orta boy domates
1 tatlı kaşığı domates salçası
1/2 tatlı kaşığı biber salçası
3/4 su bardağı sıcak su
1 çay kaşığı tuz
1/2 çay kaşığı karabiber

Yapılışı:

Kuzu kuşbaşı etinin varsa fazla yağlı kısımlarını alın. Bol suda yıkadıktan sonra suyunu süzdürün. Ayçiçek yağını derin bir tencerede kızdırın. Kuzu kuşbaşı etlerini tencereye alıp yüksek ateşte kendi suyunu çekene kadar soteleyin. Kabuğunu soyduğunuz kuru soğanı küçük küpler halinde, domatesleri iri parçalar halinde kesin. Uç kısımlarını aldıktan sonra kabuklarını alacalı soyduğunuz patlıcanları uzun ince parçalar halinde doğrayın. Ortadan ikiye kesip çekirdeklerini çıkardığınız yeşil ve kırmızı biberleri patlıcanlarla uyumlu olacak şekilde kesin.

Suyunu çeken ete yemeklik doğranmış kuru soğanı ekleyip hafif bir renk alana kadar soteleme işlemini sürdürün. Biber ve domates salçalarını ekleyip karıştırın. 2-3 dakika kavrulduktan sonra sırasıyla doğranmış patlıcan, renkli biber ve domates küplerini ekleyin. Sıcak su, tuz ve karabiber ilave ettiğiniz yemeği kapağı kapalı tencerede, kısık ateşte aralarda kontrol ederek pişirin. Sebzeler pişip etler yumuşadığında ocaktan alın. Lezzetini kendi suyuna bırakan tencere yemeğini sıcak olarak sevdiklerinizle paylaşın. Afiyet olsun...

 

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