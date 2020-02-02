Sevişme süresini uzatmak için neler yapılabilir yatakta yeni şeyler deneyin!

Daha iyi bir cinsel yaşamın deneyimler üzerine oluştuğunu biliyoruz. Cinsellikteki hakimiyetinizi arttıracak birkaç yolu derledik. Cinsel yaşamınızda yapacağınız ufak değişiklikler ya da egzersizlerle seks süresini uzatmanız kendi elinizde. İşte sevişme süresini uzatmanızı sağlayacak ipuçları!

Önsevişme önemli

Seks, cinsel ilişkiden çok daha fazlasıdır. Partnerler birbirlerinin vücudundan zevk almalılar. Önsevişme ya da aşk oyunları çiftlerin cinsel birleşmeye hazır duruma gelmesini sağlamak için öpüşerek, sarılarak ve birbirlerini okşayarak uyarmalarıdır. Önsevişme, cinsel deneyimi hem zaman hem de zevk açısından büyük ölçüde artırabilir. Çiftin cinsel haz seviyesinin artması ve doyurucu bir orgazm yaşayabilmesi için önsevişme oldukça önemlidir. Yeterli bir önsevişme sonrasında en az önsevişme kadar uzun ve kesintisiz bir seks ve doyurucu bir orgazm yaşanabilir.

Doğru Nefes Alma

Seks sırasında sığ ve hızlı nefes almak veya nefesi uzun süre tutmak boşalmayı hızlandırır. Yavaş, düzenli ve ritmik nefes almak, boşalmanın geciktirilmesini ve seks süresinin uzatılmasını sağlar.

Mastürbasyon

Düzenli olarak mastürbasyon yapmak vücudunuzu ve cinsel tepkilerinizi öğrenmenin sağlıklı bir yoludur ve seks sırasında boşalma kontrolünü artırmanıza yardımcı olur.

Dur-Başla Yöntemi

Bu yöntemde erkek boşalmaya yaklaştığını hissettiğinde durup 30 saniye bekledikten sonra tekrar seks yapmaya devam eder. Bu yöntemi cinsel ilişki süresince birkaç kez tekrarlayarak sadece boşalmayı geciktirmekle kalmaz, orgazmın daha yoğun yaşanmasını sağlar.

Yavaşlama

Genellikle erkekler ne kadar hızlı seks yaparlarsa o kadar hızlı boşalırlar. Yavaş ve sabit bir ritimde hareket etmek daha duyarlı, samimi ve zevkli bir seks deneyimi, aynı zamanda boşalma üzerinde daha fazla kontrol sağlar.

Sıkma Yöntemi

Bu yöntemde erkek boşalmaya yaklaştığını hissettiğinde penis başının alt kısmı 3-4 saniye bastırılarak sıkar ve 30 saniye bekledikten sonra tekrar seks yapmaya devam eder. Penis başına uygulanan bu baskı sayesinde boşalma ihtiyacı ertelenir. Boşalmaya izin verilmeden önce bu yöntem birkaç kez tekrarlanabilir.

Kegel Egzersizleri

Aşk kasları olarak da bilinen pelvik taban kasları ile yapılan egzersizler seks sırasında bu kaslarınızı kontrol ederek boşalmayı geciktirmenizi sağlar. Aşk kasları idrar akışının kontrol eden kaslardır. Aşk kasları, boşalmadan sorumlu olan iç cinsel organların bulunduğu alanın etrafındadır. Aşk kaslarınızı hissetmenin en iyi yolu, idrar yaparken onları sıkmaktır. Aşk kaslarını gevşeterek, onları boşalma sürecini başlatan ritmik kasılmaları engelleyebilirsiniz. Aşk kaslarını 3 saniyede yavaş yavaş kasın ve 3 saniye boyunca kasılı olarak tutun. Daha sonra bilinçli olarak duyumlarınıza odaklanırken, aşk kaslarınızı 6 saniyede gevşetin. Bunu arka arkaya 10 defa yapın. Bu egzersizleri gün içinde 10 farklı zamanda yapın. Böylece aşk kaslarını kontrol etmeyi öğrenerek seks sırasında onları bilinçli olarak gevşetip boşalmayı geciktirebilirsiniz.

PSOAS Kası Egzersizleri:

Ruhun kası da olarak bilinen Psoas kası, cinsel sağlığımıza, psikolojik halimize ve fizyolojik sağlığımıza doğrudan etki eder. Kalça kemiğine yakın bir bölgede bulunan bu kas; hareket, denge, eklem fonksiyonları, esneklik ve daha birçok bedensel özelliği etkiler. Psoas kasının bedeni dik ve hareket eder bir şekilde tutmasının yanı sıra, özellikle esnetildiğinde boşalma ve orgazm geciktirilebilir, kişi yaşadığı anda kalabilir ve vücuttaki gerilimin azaltılabilir.

Yatakta Yeni Şeyler Denemek

Sürekli aynı pozisyonda olmak zihninizin doğrudan orgazma odaklanması ya da erken boşalmayla ilişkilendirebilir. Daha önce hiç yapmadığınız bir pozisyonu denemek, zihninizin yeni bir pozisyona odaklanmasını boşalmayı geciktirmesini sağlar.

Prezervatif Kullanmak

Prezervatif, güvenli seks ve doğum kontrol yöntemi olmasının yanı sıra seks süresini uzatmak için de önemli bir araçtır. Özellikle kalın prezervatifler penisin duyarlılığını azaltarak boşalmanın daha uzun sürede olmasına yardımcı olur.

Performansa Odaklanmaktan Vazgeçmek

Seksin partnerlerin cinsel tatmin sağlamasını engelleyecek sürede sonlanmasının en önemli nedenlerinden biri erkeklerin sertleşememe, erken boşalma ve partnerini tatmin edememe kaygısıyla yaşadığı performans anksiyetesidir. Bu nedenle performansı düşünmeden haz alıp haz vererek seks yapmaya odaklanmak ve seksin penis-vajina ilişkisinden daha fazlası olduğunu düşünerek kendi bedenini ve partnerinin bedenini hissetmeye odaklanmak önemlidir.

Partnerle İletişim

Tatmin edici bir cinsel yaşamın tadını çıkarmanın anahtarlarından beri seks hakkında konuşmaktır. Partnerlerin birbirlerine seks sırasında arzularını veya gereksinimlerini açıkça söylemesi alınacak zevki arttırmayı ve seks süresini uzatmayı sağlar.

Cinsel Fanteziler

Zihninizde kurduğunuz uzun ve keyifli seks yaptığınıza dair cinsel fanteziler ve bu fantezilerdeki cinsel rolleri partnerinizle paylaşıp, hayata geçirebilirsiniz. Böylece alışageldiğiniz cinsel rutinin dışına çıkarak seks süresini uzatabilirsiniz.