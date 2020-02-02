Ayran aşı çorbası nasıl yapılır hem doyurucu hem lezzetli!

Soğuk kış günlerinde hem doyurucu hem de leziz bir çorba tarifiyle karşınızdayız. İçinizi ısıtacak bu enfes tarifi kolaylıkla yapabileceksiniz. Bu eşsiz lezzet sofranızın vazgeçilmezleri arasına girecek. Peki ayran aşı çorbası nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Bu soruların cevabı içeriğimizde...

Malzemeler:

İki su bardağı haşlanmış buğday

Yarım su bardağı haşlanmış kabukları çıkartılmış nohut

Bir adet yumurta

İki yemek kaşığı un

İki su bardağı yoğurt

İki – üç su bardağı su

Bir tatlı kaşığı tuz

Bir tutam ince kıyılmış maydanoz (varsa aş otu)

Bir adet küçük soğan

Bir yemek kaşığı sıvı yağ

Bir yemek kaşığı tereyağı

Bir tatlı kaşığı tatlı pul biber

Yapılışı:

Buğday ve nohut bir gece önceden yıkanır ve üzerini geçecek kadar suda ıslatılır. Buğday ve nohutlar yumuşayıncaya kadar ayrı ayrı haşlanır. Çorba tenceresine iki su bardağı yoğurt, bir yumurta ve iki kaşık un konulur. Karışım pürüzsüz hale gelinceye kadar çırpılır. Haşlanan buğday ve nohutlar eklenerek karıştırılır.

İki, üç su bardağı su ilave edilir. Çorbanın katılığına göre su ayarlanmalıdır. Tencere ocağa konulur, çorba kaynayana kadar sürekli karıştırılır. Bu arada soğan çok ince doğranarak bir kaşık sıvı yağda pembeleştirilir. Maydanozla birlikte kaynamakta olan çorbaya eklenir. En son olarak tuz ilave edilir. Bir, iki taşım kaynadıktan sonra çorbanın altı kapatılır. Servisten önce tereyağı pul biberle kızdırılarak sıcak olarak servis edilen Ayran aşı çorbasının üzerinde gezdirilir. Afiyet olsun!