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Ayran aşı çorbası nasıl yapılır hem doyurucu hem lezzetli!

Sıcak ayran aşı çorbası bayılacağınız bir lezzeti sizlere sunuyor. İşte enfes tadıyla ayran aşı çorbası tarifi!

Ayran aşı çorbası nasıl yapılır hem doyurucu hem lezzetli!
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Soğuk kış günlerinde hem doyurucu hem de leziz bir çorba tarifiyle karşınızdayız. İçinizi ısıtacak bu enfes tarifi kolaylıkla yapabileceksiniz. Bu eşsiz lezzet sofranızın vazgeçilmezleri arasına girecek. Peki ayran aşı çorbası nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Bu soruların cevabı içeriğimizde...

Malzemeler:

İki su bardağı haşlanmış buğday
Yarım su bardağı haşlanmış kabukları çıkartılmış nohut
Bir adet yumurta
İki yemek kaşığı un
İki su bardağı yoğurt
İki – üç su bardağı su
Bir tatlı kaşığı tuz
Bir tutam ince kıyılmış maydanoz (varsa aş otu)
Bir adet küçük soğan
Bir yemek kaşığı sıvı yağ
Bir yemek kaşığı tereyağı
Bir tatlı kaşığı tatlı pul biber

Yapılışı:

Buğday ve nohut bir gece önceden yıkanır ve üzerini geçecek kadar suda ıslatılır. Buğday ve nohutlar yumuşayıncaya kadar ayrı ayrı haşlanır. Çorba tenceresine iki su bardağı yoğurt, bir yumurta ve iki kaşık un konulur. Karışım pürüzsüz hale gelinceye kadar çırpılır. Haşlanan buğday ve nohutlar eklenerek karıştırılır.
İki, üç su bardağı su ilave edilir. Çorbanın katılığına göre su ayarlanmalıdır. Tencere ocağa konulur, çorba kaynayana kadar sürekli karıştırılır. Bu arada soğan çok ince doğranarak bir kaşık sıvı yağda pembeleştirilir. Maydanozla birlikte kaynamakta olan çorbaya eklenir. En son olarak tuz ilave edilir. Bir, iki taşım kaynadıktan sonra çorbanın altı kapatılır. Servisten önce tereyağı pul biberle kızdırılarak sıcak olarak servis edilen Ayran aşı çorbasının üzerinde gezdirilir. Afiyet olsun!

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