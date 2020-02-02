Engin Altan Düzyatan uzattığı saç ve sakalıyla dikkatleri üzerine topladı!

Son olarak bu sezon Fox Tv ekranlarında yayınlanan 'Kurşun' dizisinde rol alan Engin Altan Düzyatan, dizinin erken final yapmasıyla, setlere ara vererek tatile çıkmıştı. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Düzyatan, yeni imajını sosyal medya hesabından hayranlarının beğenisine sundu.

"Yeni proje için mi?"

Engin Altan Düzyatan'ın sakal bırakıp saçlarını uzatmaya başladığı görüldü. Bu halini gören hayranları ise 'Yeni proje mi geliyor?' diye sormaya başladı. Ancak yakışıklı oyuncudan bu soruları yanıtsız bıraktı. Konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.