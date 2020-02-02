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Yumurta nasıl saklanmalı buzdolabındaki yumurtalıkta saklamayın!

Yumurtaların tazeliğini korumak için buzdolabının yumurtalık kısmında bulundurmamak gerekiyor. İşte sizin için hazırladığımız yumurta saklama tavsiyeleri...

Yumurta nasıl saklanmalı buzdolabındaki yumurtalıkta saklamayın!
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Kahvaltıların vazgeçilmezi olan yumurtayı buzdolabınızda yanlış bir konumda bulundurmanız onların daha erken çürümesine sebep olur. Yumurtayı daha sağlıklı bir şekilde tüketebilmek için sizin için hazırladığımız bu tavsiyelere mutlaka uyun! İşte yumurta saklarken dikkat edilmesi gerekenler...

Buzdolabının yumurtalık bölümlerinde saklamayın 

Buzdolaplarının kapı bölümünde yumurtalar için yapılmış yumurtalık bölümü mevcuttur. Ancak yumurtalarınızı burada saklamak büyük tehlike oluşturuyor. Çünkü buzdolabı kapısı, buzdolabının en sıcak kısmıdır ve sürekli olarak sıcak dalgalanmalara maruz kalır. Bu yüzden yumurtaların mutlaka buzdolabının en soğuk kısmında tutulması önerilir. Yumurtanızı kapı bölümünde saklarsanız buzdolabını her açtığınızda ılık hava içeri girer ve bu da zararlı bakterilerin üremesine neden olur.

Yumurtanızı mutlaka kartonun içinde tutun

Yumurtanızı satın aldığınız şekilde yani kapaklı kartonda, buzdolabının soğuk bölümünde saklayın. Kapalı kartonda saklamanız, yumurtanızın buzdolabındaki diğer kokuları emmesini ve nemini kaybetmesini önler. Yumurta karton kabındayken sarısı, kabuğun üst kısmında bulunan hava cebindeyken uzaktadır ve en doğru pozisyonda durur.

Yumurta üreticileri de dağıtım sırasında yumurtaları, kırılmaması için karton kutularında saklarlar. Böylelikle yumurtalar tazeliğini korur. Bunu göz önünde bulundurarak yumurtanızı mutlaka bu kartonun içinde kapalı şekilde, buzdolabının en soğuk bölümünde muhafaza etmek gerekiyor.

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