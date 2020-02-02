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Sütlü un helvası nasıl yapılır tadı damağınızda kalacak!

Sütlü un helvası tarifi muhteşem tadıyla damakları şenlendiren bir tatlı. İşte lezzetine doyum olmayan sütlü un helvası tarifi...

Sütlü un helvası nasıl yapılır tadı damağınızda kalacak!
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Sütlü un helvası, enfes bir tat olan un helvasının lezzetini ikiye katlıyor. Çayınızın, kahvenizin yanında dostlarınızla ya da ailenizle tüketebileceğiniz bu lezzete doyamayacaksınız. İşte sütlü un helvası tarifi için gereken malzeme listesi ve hazırlanışı!

Malzeme listesi:

1 su bardağı süt
1/2 su bardağı toz şeker
1 su bardağı un
150 gram tereyağı

Servisi için:

1 su bardağı ceviz içi
1 tatlı kaşığı toz tarçın

Hazırlanışı:

1 su bardağı süt ile yarım su bardağı şekeri bir sos tenceresinde karıştırın ve şekerin erimesi için kısık ateşte biraz ısıtın. Şeker eridikten sonra  sütlü şerbetinizi soğumaya bırakın. Ayrı bir tavada 150 gram tereyağını kısık ateşte eritin. 1 su bardağı unu ekleyip kısık ateşte renk alana kadar kavurun. Kavrulan una sütlü şerbeti azar azar ekleyip karıştırarak sütü çekmesini sağlayın. Toparlanıp helva kıvamına geldiğinde 1 su bardağı ceviz içini de ekleyin ve karıştırıp ocaktan alın. Suda ıslattığınız dondurma kepçesiyle şekil verdiğiniz sütlü un helvasını servis tabaklarına alın. Ceviz içi ve toz tarçın ilavesiyle süsledikten sonra sevdiklerinizle paylaşın. Afiyet olsun!

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