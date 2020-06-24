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Halk plajında bikinili görüntülenen Aybüke Pusat, sinirden çılgına döndü!

Bodrum'da tatil yapan Aybüke Pusat, bikiniyle kameralara yakalanınca küplere bindi. Oyuncu, gazetecilere "Görüntüleri hemen silin" diyerek tepki gösterdi.

Halk plajında bikinili görüntülenen Aybüke Pusat, sinirden çılgına döndü!
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Kendisi gibi oyuncu olan Furkan Andıç ile bir süredir aşk yaşayan oyuncu Aybüke Pusat, kız arkadaşlarıyla Bodrum'da tatil yapıyor. Halk plajında denize girerken görüntülenen oyuncu, görüntülendiğini fark edince basın mensuplarına kızdı.

"Halk plajındayız çekemezsiniz"

Milliyet'tin haberine göre: Önceki gün Bodrum Akyarlar'da görüntülenen oyuncu önce deniz girip serinledi sonra da köpeğini suya sokarak eğlenceli zaman geçirdi. Denizden çıkan oyuncuyu plajdaki insanlar, "Gazeteciler var" diye uyardı. Fotoğraflarının çekildiğini gören Pusat, çılgına dönerek "Halk plajındayız çekemezsiniz. Kaybedin o görüntüleri, hadi bekliyorum. Silin istemiyorum" dedi.

"Kalabalığın içinde fotoğraflarım çıkamaz"

Aybüke Pusat, "Böyle görüntü olmaz. Kalabalığın içinde fotoğraflarım çıkamaz. Hele ki pandemi döneminde böyle kalabalığa girmiş gibi görünmem hiç hoş değil" diyerek, görüntülerin silinmesi için ısrarcı oldu. Tek başına görüntülerin silinmesi için bir şey yapamayan oyuncu, daha sonra menajerini devreye soktu.

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