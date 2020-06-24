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Evde fön nasıl çekilir fırçanızın boyutu önemli!

Kuaförde fön çektirmek koronavirüs için hala tehlike unsuru. Peki 'evde nasıl fön çekebilirim?' diyorsanız içeriğimizde bir göz atın!

Evde fön nasıl çekilir fırçanızın boyutu önemli!
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Covid-19 hayatımızda birçok değişikliğe neden oldu. Çoğu kadın bakım ve güzellikle ilgili işleri evinde yapmaya başladı. Saç kesimi, fön çekmek de buna dahil. Profesyonel ellerden çıkmış gibi fön çekme tüyolarını sizin için biraraya getirdik. İşte evde fön çekerken dikkat edilmesi gerekenler!

Fön makineleri ve kurutma makineleri 

Fön makineleri ve saç kurutma makineleri farklı yapılarıyla birbirlerinden ayrılıyor. Evde saçlarımızı kurutmak için kullandığımız makineler fön çekmek için yeterli olmayabilir. Saç makineleri; belirli bir ısıya ulaştıktan sonra koruma rezistansını devreye sokarak durabilir ya da aşırı yüklemeden bozulabilir.

Fırçanın boyutu ve cinsi 

Evde fön çekerken; ısıyı kolayca iletebilen bir kıl yapısına sahip ve saçınızın boyuna ve yapısına uygun bir saç fırçası kullanmanız işinizi kolaylaştıracaktır. Nemli saçlarınızı geniş dişli taraklar kullanarak saçlarınızı taramak; fön sırasında da saçlarınızın daha kolay taranıp, şekil almasını sağlar.

Fön çekme 

Saçlarınızı yıkayıp taradıktan sonra kurutun. Klipsli tokalar yardımıyla saçlarınızın ön ve arka kısımlarını 3 ya da 4 parçaya ayırın. Fön çekmeye öncelikle ense kısımlarından başlayın. Saçlarınızın daha hacimli bir görünüm kazanması için; fönü aşağıya doğru değil, saçlarınızın uzama yönünün aksine doğru uygulamalısınız.

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