Tel şehriyeli patates köftesi nasıl yapılır çıtır çıtır bir lezzet!

Genellikle çorbalarda ve pilavlarda kullandığımız tel şehriyeyi patatesli köfte için kullanmaya ne dersiniz? En sevdiğiniz patatesli lezzetlerden biri olacak tel şehriyeli patates toplarını yemeye doyamayacaksınız. Kolayca hazırlanan ve tatlandırılan patates püresi tel şehriye ile kızgın yağda buluşuyor, ortaya nefis bir atıştırmalık çıkıyor. Tel şehriyeli patates köftesi tarifini aşağıda bulabilirsiniz...

Malzemeler:

1 su bardağı tel şehriye

5 adet patates(haşlanmış)

1 adet yumurta(beyazı ve sarısı ayrı kullanılacak)

2 yemek kaşığı galeta unu

2 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

80 gram kaşar peyniri(küp doğranmış)

Sosu için:

1 su bardağı yoğurt

1 yemek kaşığı nane

1 diş sarımsak(arzuya göre)

Yapılışı:

Haşlanmış ve soyulmuş patatesleri bir kaba alın ve püre haline gelene kadar ezin. Tuz, karabiber, yumurta sarısı ve galeta ununu ekleyip iyice karıştırın. Püreden ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve ortasına küp kaşar peyniri ekleyip yuvarlak şeklini verin. Patates toplarını önce yumurta beyazına sonra tel şehriyeye bulayıp tel şehriyelerin yapışması için tekrar yuvarlayın. Kızgın yağda altın sarısı rengini alana kadar kızartın. Yoğurt ile kuru naneyi karıştırıp patates köfteleri ile servis edin. Afiyet olsun...