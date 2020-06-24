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Survivor Sercan gizli gizli buluştuk dediği Nisa'nın kendisine verdiği notları paylaştı!

Survivor'ın dün akşamki bölümüne Sercan'ın paylaştığı notlar damga vurdu. Sercan, platonik aşk yaşadığı Nisa'nın kendisine yazdığı romantik notları ifşa etti.

Survivor Sercan gizli gizli buluştuk dediği Nisa'nın kendisine verdiği notları paylaştı!
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Survivor 2020'de duygularını Nisa'yla paylaşan Sercan, Nisa'dan olumsuz yanıt almıştı. Baş başa konuşarak konuyu kapatan Nisa ve Sercan, aylar sonra eski defterleri açtı. Survivor'da dokunulmazlık oyununu kazanan Sercan'ın Nisa'yı eleme potasına çıkarması ikili arasında gerginlik yarattı. Ada konseyinde konuşan Sercan, "Nisa'nın peşinden koşuyormuşum havası verildi. Çantamda notlar var. Cemal Can da buna şahit" dedi. Sercan, dün akşam yayınlanan bölümde Nisa'nın kendisine verdiği notları gösterdi.

Nisa'nın verdiği romantik notları paylaştı

Survivor'ın dün akşam yayınlanan 116. bölümünde ise Sercan Yıldırım, Nisa'nın kendisine gönderdiği romantik notları ifşa etti. Nisa'nın 'Hep orada' yazdığı kağıdı ve doğum gününde çizdiği resmin olduğu kartı gösteren Sercan, "Ben hiç bir zaman platonik bir şey yaşamadım. Herkes bilsin ki, hiç bir zaman tek taraflı olmadı" dedi.

"Gizli buluşmalarımızda söylemişti"

Nisa ile buluştuklarını anlatan Sercan, olayla ilgili olarak şunları söyledi: "Olaylar kapanmışken tekrar alevlendirmeyi o başlattı. Sonuçta benim bir erkeklik gururum ve duruşum var. Bu duruşumu bozmama adına açıklama yapma gereği duyuyorum. Bir kaç not yollamıştı bana, duygusal bir paylaşım olarak. Biri de doğum günümle alakalı. Bunlar hep Anlat Bakalım'da yaşanıyordu gece oyunu olduğu için. Dolunayın çıktığı ve ayın olduğu zamanlarda, hep böyle bakışlarımız o yönde oluyordu, 'Beni düşün diyerek'. Gizli buluştuğumuzda da onu söylemişti" 

"Herkesin doğum gününü kutladığım gibi onunkini de kutladım"

Nisa, Sercan'ın açıklamalarına yanıt olarak, "Ben ona not yazdıysam doğum gününü kutladım. Buradaki herkesin doğum gününü kutlayıp not yazdım zaten. Sadece doğum günün kutlu olsun yazıyordu o kadar" dedi.

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