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Ahşap zemin bakımı nasıl yapılır parlaklık için mum macun uygulayın!

Ahşap zeminin bakımı iyi yapılmadığında rengi zamanla soluklaşabiliyor. Evinizde kolay yöntemlerle ahşap zemini parlatma yollarını paylaştık...

Ahşap zemin bakımı nasıl yapılır parlaklık için mum macun uygulayın!
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Ahşap zeminler zamanla parlaklığını kaybederek eski bir görünüm oluşturuyor. Parkelerinizi kendiniz parlatmak istiyorsanız bunu marketlerde satılan birkaç ürünü temin ederek kolaylıkla yapabilirsiniz. Ahşap zemininizin parlamasını sağlayacak yöntemleri içeriğimizde sıraladık...

Su bazlı silikon cila 

Ahşap zemininizi iyice süpürdükten sonra silin.Temiz bir bez parçasını ıslatın ve üzerine biraz cila sürün. Kabarcık oluşmamasına özen göstererek, cilayı ahşap zemin üzerine ince bir tabaka halinde uygulayın. Cila kuruduğunda, zemini temiz bir havlu yardımıyla parlatın. İyice kuruduğundan emin olduğunuz zemine bir kat daha cila atın.

Mum macun 

Mum macunu uygulamadan önce zemini süpürün ve iyice temizleyin. Silinen zemin kuruduktan sonra, yumuşak pamuklu bir havluyu ıslatın. Mum macunun üzerindeki talimatları takip ederek, zemine biraz uygulayın. Kurumasını bekleyin, ardından temiz bir havlu ile parlatın. Zemin biraz bulanık görünmeye başladıysa bu mum macunun kuruduğu anlamına gelir.

Sıvı balmumu ve yağ 

Zemini iyice temizleyerek toz ve kirlerden arındırın. Yumuşak bir pamuklu bezi sıvı balmumuyla ıslatın ve zemine düzgün bir şekilde yayın. Kuruduğunda cilalayın. Zeminde sadece vernik kaldığını fark ettiğinizde işlem tamamlanmış demektir.

Terebentin ve balmumu 

Ev yapımı bir ürün kullanmak istiyorsanız, ahşabı temizleyen ve parlatan yağlı bir dokuya sahip iki bileşen olan balmumu ve terebentin kullanabilirsiniz. Ahşap zeminlerinizi parlatmak için kullanacağınız, zararlı kimyasallar içermeyen bu karışımla ahşap parkelerinizin yanı sıra rengi soluklaşmış mobilyalarınızı da parlatabilirsiniz.

Malzemeler:

1/4 bardak rendelenmiş balmumu (50 gr), 1/2 bardak terebentin (62 ml). Rendelenmiş balmumu ısıya dayanıklı bir kap içine dökün ve benmari usulü eritin. Sıvı hal almaya başladığında tahta bir kaşık ile karıştırın ve içerisine yavaş yavaş terebentin ekleyin. Homojen bir karışım elde edene kadar karıştırın ve ocağı kapatın.Oda sıcaklığına soğumaya bırakın ve kapağı kapalı bir kapta saklayın. Not: Terebentin kokusu sizi rahatsız ederse, içerisine bir miktar esansiyel yağ ilave edebilirsiniz. Ahşap zeminin yüzeyini temizleyin ve gerekli miktarda balmumu uygulayın. Parlayana kadar bir mikrofiber bez ile yayın.

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