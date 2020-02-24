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Magnolia tatlısı nasıl yapılır tadı damakta kalıyor!

Son dönemin popüler tatlılarından magnolia yapımı kolay, benzersiz tadıyla büyüleyen bir tarif. Elmaelma.com olarak magnolia tarifini sizin için paylaştık...

Magnolia tatlısı nasıl yapılır tadı damakta kalıyor!
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Oldukça pratik ve lezzetli bir tatlı olan magnolia, sevdiklerinizle keyifle tüketebileceğiniz sütlü tatlılardan. Magnolia, muhteşem kreması, çilek ve muzun enfes aromasıyla sizleri mest edecek. Üstelik bu benzersiz lezzet oldukça hafif. Peki magnolia nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte kolay magnolia tarifi için gereken malzemeler ve hazırlanışı...

Magnolia tatlısı malzemeler:

1 paket tahıllı bisküvi ya da bebek bisküvisi
Fındık (ezilmiş)
Çilek 
Muz

Muhallebisi için:

1 litre süt
3 kaşık nişasta
1 kaşık un
1 bardak şeker
1 yumurta sarısı
Krema
Vanilya

Yapılışı:

Öncelikle muhallebi yapımından başlıyoruz. Krema dışındaki tüm malzemeleri derin bir tencerenin içine koyun ve tel çırpıcı ile çırparken pişirin. Muhallebi kıvamına geldiği zaman ocağın altını kapatın ve kremayı ekleyin pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın.

Bisküvilerinizi blendırdan geçirip toz haline getirin. Tatlı kaselerinizin içine bir kaşık muhallebi koyup üzerine toz bisküvilerinizi koyun. Araya dilimlediğiniz çileklerden bir iki tane atarak kaseyi dolduruncaya kadar bu işleme devam edin. En üstüne de muz dilimleri koyabilirsiniz. Buzdolabında 1 saat bekledikten sonra fındıkla süsleyip yiyebilirsiniz. Afiyet olsun!

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