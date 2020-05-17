Sezen Aksu'nun hastalığı tekrar etti sık sık atak geçiriyorum!

65 yaşındaki Sezen Aksu, bir dönem ameliyat geçirdiği Kolit hastalığı nedeniyle zor günler yaşıyor. Hastalığın atakları nedeniyle sıkıntılı yaşadığını söyleyen Minik Serçe, görünen o ki yeniden kolit hastalığıyla savaşacak.

"Sık sık atak geçiriyorum"

Kolit (Kalın bağırsağın iltihabı) hastalığının nüksettiğini ifade eden ünlü sanatçı Sezen Aksu, "Kolit atakları nedeniyle sıkıntı yaşıyorum" dedi.

Sertab Erener bu hastalık nedeniyle kalın bağırsağını aldırmıştı

Öte yandan bir diğer ünlü şarkıcı Sertab Erener de kolit hastalığıyla ilgili geçen yıl katıldığı bir söyleşide yıllardır Kolit hastalığı mücadele ettiğini ve ABD'de bir ameliyat olarak kalın bağırsağını aldırdığını dile getirmişti.

Kolit hastalığı nedir?

Bağırsak iltihabı tıptaki adıyla kolit hastalığı, kalın bağırsağın içindeki ince zarın veya bağırsağın tümünün iltihaplanması sonucu bağırsağın işlevini yerine getirememesine neden olur. Fark edilebilen belirtiler gösterse de tedavi edilmediği takdirde ölümcül sonuçlara yol açabilir.