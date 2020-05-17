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Bülent Ersoy'un gençlik fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu!

Bülent Ersoy'un yıllar önce çekildiği fotoğrafı sosyal medyanın gündemine oturdu. Ersoy, kusursuz fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı.

Bülent Ersoy'un gençlik fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu!
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Türk Sanat Müziği'nin güçlü sesi Diva, Bülent Ersoy'un 80'li yıllarda örgü örerken çekildiği fotoğrafı sosyal medyada büyük ilgi gördü. 

Nostaljik pozu olay oldu

Pandemi nedeniyle yaş sınırına takılan 67 yaşındaki Bülent Ersoy, vaktini evinde geçiriyor. Her yaptığı ve giydiğiyle olay olan Diva, bu sefer de yıllar önce çektirdiği bir fotoğrafla sosyal medyanın gündemine oturdu. Ersoy'un mini elbisesiyle örgü örerken çektirdiği fotoğraf, kısa süre içerisinde sosyal medyada en çok konuşulan ve paylaşılan fotoğraflar arasına girdi.

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