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Kendisinden 32 yaş genç sevgilisinden ayrılan Gönül Yazar: Beni Allah korudu!

82 yaşındaki Gönül Yazar, kendisinden 32 yaş küçük sevgilisi Rüzgar Mağden'le yollarını ayırdı. Ayrılık haberini duyuran şarkıcı, "Beni Allah korudu" dedi.

Kendisinden 32 yaş genç sevgilisinden ayrılan Gönül Yazar: Beni Allah korudu!
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Şarkıcı Gönül Yazar bir süredir kendisinden 32 yaş küçük Rüzgar Mağden ile birliktelik yaşıyordu. İlişkilerine geçtiğimiz aylarda ikinci bir şans tanıyan çift, bu defa anlaşamayarak tamamen ayrıldı. 

"Onunla ruhsal aşk yaşadım"

Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına açıklam yapan Gönül Yazar, "Beni Allah korudu" diyerek biten ilişkisi hakkında şunları dile getirdi: "Onu kimse tanımıyordu, benimle tanıdı. Evi çok uzakta, bu tarafa gelmek istiyordu... Para? En pahalı hastaneyi istiyordu, iyi davransa yaptıracaktım. İsmi Ufuk onu da mahkeme kararıyla istediği isme çevirecektim 2 şahitle. 'Küba'ya gidip yerleşelim' dedi. Yabancı dil yok... Arabası yok, benimkini kullanamıyor. Direksiyon dersi almak istedi. Para lazım. Kim ödeyecek bunları? Ben! Eğer iyi davransa halledecektim. 2 ay anlamadım birbirimizi çok sevdiğimize inandım. İnternet bağımlısı. İki günde bir resim koyuyordu, neden? Sinan Çetin'e sordum asistan katiyen değilmiş. Onunla ruhsal aşk yaşadım."

"Psikolojik şiddet gördüm"

Gönül Yazar, daha önce verdiği röportajda sevgilisinden psikolojik şiddet gördüğünü söyleyerek "Son bir buçuk aydır yüksek sesle konuşmaya, bağırmaya, beni azarlamaya başladı. Ben teknoloji özürlüyüm, telefonu iyi kullanamıyorum. Aramalarımı yapıyorum. Whatsapp'a da giriyorum ama çok hakim değilim. Bir şey gösteriyor, yapamazsam sinirlenip bağırıyor. Benim kafam nelere basıyor, şu telefona da basmayıversin ya! Her şeyi bilen kadın telefonu bilmese ne yazar, yazsa yazsa Gönül Yazar!" şeklinde konuşmuştu.

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