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Enes Batur son haliyle bambaşka biri! Sosyal medyayı salladı!

YouTube'da yayınladığı videolarla fenomen olan Enes Batur, fazla kilolarını verdi. Düzenli olarak spor yapan Batur'un kaslı hali sosyal medyada olay oldu.

Enes Batur son haliyle bambaşka biri! Sosyal medyayı salladı!
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Çektiği videolarla adını duyuran ve YouTube Türkiye'nin en fazla aboneli kanallarından birine sahip olan Enes Batur, son haliyle herkesi şaşırttı. Uzun bir süredir düzenli spor yapan fenomen Enes Batur'un göbekli halinden eser kalmadı. Kaslı haliyle sosyal medyada olay oldu.

Fazla kilolarından kurtuldu

YouTube'dan kazandığı astronomik paralarla sürekli gündeme gelen Enes Batur, göbekli hallerinden kurtulup kaslı bir vücuda kavuştu. Uzun bir süredir düzenli olarak spor yapan fenomen, "Azim+çalışma ve mutluluk" notuyla yeni kaslı vücudunu paylaştı.


Twitter'da gündem oldu!

Fotoğrafları kısa sürede binlerce beğeni alan Enes Batur'un son görüntüsü Twitter'da gündem oldu. En çok konuşulanlar listesine giren Batur, Instagram hesabının hikaye kısmından paylaşım yaparak "Twitter'da gündem olmuşuz" dedi. Batur öte yandan eski kilolu hallerini de takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.


Şarkısı 15 saatte 3 milyon görüntülenmeye ulaştı

Geçtiğimiz haftalarda Dolunay isimli bir şarkı çıkartan Enes Batur, 15 saatte 3 milyon görüntüleme almıştı. YouTube'da 11 milyon abonesi olan Batur'un şarkısı 25 milyon görüntülenme aldı.



 

 

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