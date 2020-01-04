Meme kanserinden koruyan besinler neler ceviz tüketin!

Meme kanseri kadınlar arasında en yaygın kanser türlerinden biri. Gündelik yaşantımızda yapacağımız ufak değişikliklerle meme kanserinin önüne geçmemiz mümkün. Sağlıklı beslenerek ve doğal gıdalardan faydalanarak meme kanseri riskini azaltabiliriz. Meme kanseri riskini azaltan ve sofralarınızdan eksik etmemeniz gereken besinleri sizler için sıraladık. İşte meme kanseri riskini azaltan besinler!

Yeşil çay

Yeşil çay, sağlık açısından pek çok yararı bulunan polifenoller bakımından oldukça zengindir. İçeriğindeki antioksidanlar sayesinde hücreleri oksidatif hasara karşı koruyarak kanserli hücre oluşumunu dolaylı olarak azaltıyor.

Ceviz

Düzenli ve doğru miktarda tüketeceğiniz ceviz sayesinde meme kanseri riskini azaltabilirsiniz. Ceviz, kanserli hücrelerin hayatta kalmalarını sağlayan enzimlerin aktivasyonunu engelleyen 'gama tokoferol' adında bir bileşen içermektedir. Meme kanserinden korunmak için her gün mutlaka 2-3 tam ceviz tüketmeye gayret edin.

Nar

Yapılan bir araştırmaya göre narda bulunan ellagic asit, östrojen üretimini baskı altına alarak ve kanser hücrelerinin büyümesini önlüyor, meme kanserinden karşı korunmaya yardımcı olabiliyor.

Sebze

Koyu yeşil yapraklı sebzeler, lutein, zeaksantin gibi antioksidanlardan bakımından oldukça zengindir. Düzenli olarak sebze tükettiğinizde meme kanseri riskini yüzde 16 oranına düşürebilirsiniz.

Balık

Balık, meme kanserinin yayılmasını önler. Somon, ton, uskumru ve sardalya gibi balıklar Omega 3 yağ asidi içerir. Omega 3 yağ asidi ve EPA tümör oluşumu riskini azaltır. Haftada 2 defa deniz balığı tüketmenizde fayda var.

Domates

Yemeklere sos olmanın dışında, pişmiş domates meme kanseri riskini azaltmaya da yardımcı oluyor. Domates piştikçe etkinliği artan antikanserojen özelliği olan karotenoidlere sahip. Yapılan araştırmalarda ise yüksek karotenoid düzeyine sahip olan kadınların meme kanserine yakalanma riskinin yüzde 19-22 oranında daha düşük olduğu kanıtlandı.