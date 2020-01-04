search menu
search
close

Meme kanserinden koruyan besinler neler ceviz tüketin!

Meme kanseri kadınlar için en tehlikeli kanser türlerinin başında geliyor. Meme kanserini yediğimiz besinlerle önlememiz mümkün. İşte kanseri önleyen besinler!

Meme kanserinden koruyan besinler neler ceviz tüketin!
-A A+

Meme kanseri kadınlar arasında en yaygın kanser türlerinden biri. Gündelik yaşantımızda yapacağımız ufak değişikliklerle meme kanserinin önüne geçmemiz mümkün. Sağlıklı beslenerek ve doğal gıdalardan faydalanarak meme kanseri riskini azaltabiliriz. Meme kanseri riskini azaltan ve sofralarınızdan eksik etmemeniz gereken besinleri sizler için sıraladık. İşte meme kanseri riskini azaltan besinler!

Yeşil çay 

Yeşil çay, sağlık açısından pek çok yararı bulunan polifenoller bakımından oldukça zengindir. İçeriğindeki antioksidanlar sayesinde hücreleri oksidatif hasara karşı koruyarak kanserli hücre oluşumunu dolaylı olarak azaltıyor.

Ceviz 

Düzenli ve doğru miktarda tüketeceğiniz ceviz sayesinde meme kanseri riskini azaltabilirsiniz. Ceviz, kanserli hücrelerin hayatta kalmalarını sağlayan enzimlerin aktivasyonunu engelleyen 'gama tokoferol' adında bir bileşen içermektedir. Meme kanserinden korunmak için her gün mutlaka 2-3 tam ceviz tüketmeye gayret edin.

Nar 

Yapılan bir araştırmaya göre narda bulunan ellagic asit, östrojen üretimini baskı altına alarak ve kanser hücrelerinin büyümesini önlüyor, meme kanserinden karşı korunmaya yardımcı olabiliyor.

Sebze 

Koyu yeşil yapraklı sebzeler, lutein, zeaksantin gibi antioksidanlardan bakımından oldukça zengindir. Düzenli olarak sebze tükettiğinizde meme kanseri riskini yüzde 16 oranına düşürebilirsiniz.

Balık 

Balık, meme kanserinin yayılmasını önler. Somon, ton, uskumru ve sardalya gibi balıklar Omega 3 yağ asidi içerir. Omega 3 yağ asidi ve EPA tümör oluşumu riskini azaltır. Haftada 2 defa deniz balığı tüketmenizde fayda var.

Domates 

Yemeklere sos olmanın dışında, pişmiş domates meme kanseri riskini azaltmaya da yardımcı oluyor. Domates piştikçe etkinliği artan antikanserojen özelliği olan karotenoidlere sahip. Yapılan araştırmalarda ise yüksek karotenoid düzeyine sahip olan kadınların meme kanserine yakalanma riskinin yüzde 19-22 oranında daha düşük olduğu kanıtlandı.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
"Cinsel organa doyamadın" diyen takipçisine ateş püskürdü! "Cinsel organa doyamadın" diyen takipçisine ateş püskürdü!
Ünlüler
Bileğinden çıkarmıyordu! İşte Serenay'ın kırmızı bilekliğinin sırrı! Bileğinden çıkarmıyordu! İşte Serenay'ın kırmızı bilekliğinin sırrı!
Ünlüler
En Güncel Galeriler
Tesettüre giren Gamze'nin kardeşini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
Tesettüre giren Gamze'nin kardeşini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
Son hali efsane! Başına öyle bir şey geldi ki tam 101 kilo verdi!
Son hali efsane! Başına öyle bir şey geldi ki tam 101 kilo verdi!
8 ay hiç şampuan kullanmayan kadının son haline bakın!
8 ay hiç şampuan kullanmayan kadının son haline bakın!
Kadın dizisinin Ceyda'sı estetiksiz haliyle şoke etti!
Kadın dizisinin Ceyda'sı estetiksiz haliyle şoke etti!
Çıplak pozlarını paylaştı, sosyal medya yıkıldı!
Çıplak pozlarını paylaştı, sosyal medya yıkıldı!
Hamile olduğunu sanıyordu tuvalette doğurduğu şey şoke etti
Hamile olduğunu sanıyordu tuvalette doğurduğu şey şoke etti
Önceki Haberler
Meltem Miraloğlu'dan ayrılık açıklaması!
Meltem Miraloğlu'dan ayrılık açıklaması!
Romatizma ağrılarını kesiyor!
Romatizma ağrılarını kesiyor!
Aslı Enver'den ayrılık sonrası manidar beğeni!
Aslı Enver'den ayrılık sonrası manidar beğeni!
Enes Batur fazla kilolarından kurtuldu! Değişimi yok artık dedirtti!
Enes Batur fazla kilolarından kurtuldu! Değişimi yok artık dedirtti!
Kadınların sekste ses çıkarma nedeni meğer buymuş!
Kadınların sekste ses çıkarma nedeni meğer buymuş!
Göz çevresindeki morlukları gidermenin 5 yolu!
Göz çevresindeki morlukları gidermenin 5 yolu!
Dünyanın en yumuşak keki: Bizcocho tarifi
Dünyanın en yumuşak keki: Bizcocho tarifi
Leziz mi leziz: Kolay tas kebabı tarifi
Leziz mi leziz: Kolay tas kebabı tarifi
Yorumlar