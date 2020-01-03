Bizcocho keki nasıl yapılır kokusu bile sizi mest edecek!

İspanya mutfağından dünyaya yayılan enfes tat olan bizcocho kekine bayılacaksınız. Yumuşacık yapısı ve muhteşem kokusuyla sizi mest edecek bir tarif. Sadece 5 malzemeyle hızlıca hazırlayacağınız bizcocho kek tarifini sizler için hazırladık. İşte bizcochonun malzemeleri ve hazırlanışı!

Malzemeler:

4 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

2 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

1,5-2 su bardağı un

Hazırlanışı:

Yumurtaların sarılarını ve beyazlarını iki ayrı kaba aktarın. Beyazının üzerine çok az şeker ilave edin ve iki katına çıkıp beyaz bir köpük olana kadar güzelce çırpın. Şekerin geriye kalan kısmını yumurta sarılarının üzerine ilave edin ve güzelce çırpın. Yumurta sarıları da kremamsı bir hal almalı. Yumurta sarılarının üzerine un, vanilya ve kabartma tozunu eleyerek ilave edin. Güzelce çırpın. Ayrı bir kapta çırptığınız yumurta beyazlarını, yumurta sarılarının olduğu kaba spatula yardımıyla üç seferde parça parça ilave ederek yedirin. Alttan üste doğru, yumurta beyazlarını söndürmemeye özen göstererek yedirin. Yağlanmış veya yağlı kağıt serilmiş kelepçeli yuvarlak 24 ya da 22 cm'lik kek kalıbına hazırladığınız harcı aktarın. 170 derecede önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 40 dakika kadar pişirin. Ardından çıkarıp kekinizi 1 saat kadar oda sıcaklığında dinlendirin. Dinlendikten sonra dilimleyerek servis edin. Afiyet olsun!