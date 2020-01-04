Kantaron yağının faydaları neler romatizma ağrılarını kesiyor!

Kantaron bitkisi ve çiçeğinden elde edilen kantaron yağı eski çağlardan beri hastalıkların tedavisinde kullanılan mucizevi bir yağ. Binbir derde deva olan kantaron yağı, yara ve yanıkları tedavi ediyor, vitiligo için doğal ilaç görevi görüyor. Ayrıca iltihaplardan vücudu koruyarak, romatizma ağrılarını da tedavi ediyor. İşte kantaron yağının bilmediğiniz yararları!

Yara ve yanıkların tedavisinde etkli

Cildinizde yara veya iz varsa birkaç damla kantaron yağı kullanarak önlem alabilirsiniz. Cilt kırışıklıklarında, lekelerde, yaralarda, tahriş olmuş bölgelerde, cilt hücrelerini yenilemek, cildin esnek ve sağlıklı bir görünüm kazanmasını sağlar. Vitiligonun da tedavisinde doğal ilaç görevi görür.

İltihaplara karşı koruyucu görevi görür

İltihapları önlemeye karşı koruyucu görevi görür. Rahatsızlıkların bir numaralı sebebidir ve hayvansal gıda tüketimiyle tetiklenir. Kantaron yağı, iltihaplanmadan kaynaklanan bu hastalıkları önleyici özelliğe sahiptir.

Hücreleri yeniler

Kantaron hücre yenileyicidir. Onarıcı ve yenileyici özellikleriyle aşırı kuru ve çatlayan ciltler için iyi bir nemlendirici. Topuk, el-ayak, dirsek gibi çok kuru ve hassas yerleri yumuşatmak için idealdir.

Romatizma ağrılarını keser

Kantaron yağı pek çok insanın muzdarip olduğu romatizmal hastalıkların sebep olduğu ağrılara iyi geliyor. Krem olarak ağrıyan bölgelere sürüldüğünde etkisini çabucak hissettiriyor. Yağ olarak da sürülebiliyor. Sürüldükten sonra ılık bir havlu ile bölge yarım saat dinlendirildiğinde etkisini daha hızlı gösterir.

Hemoroide iyi gelir

Kantaron yağı vücudun hem iç hem dışında bulunan zararlı tüm bakteri ve parazitleri temizleyerek iltihaplanmaları engeller. Hemoroid tedavisinde kullanılabilir.

Güneş yanıklarına iyi geliyor

Yanık olan bölgelere yağ sürüldüğünde rahatlama acıyı azaltır ve rahatlama sağlar.

Kantaron yağı nasıl elde edilir?

Öncelikle kantaron bitkisi, çiçeği ve sapıyla birlikte güzelce yıkanıp kurutulur. Kuruyan bitki parçalara ayrılıp bir kavanozun içine konur. Kavanoz doldurulmalı fakat bitkiler sıkıştırılmamalıdır. Bitkiyi parçalara ayırırken makas ya da bıçak kullanmamalı, elinizle parçalara ayrılmalısınız.

Kavanoza konan kantaron bitkisinin üzerine saf zeytinyağı doldurulur. Kavanozun ağız kısmına bir tül, tülbent ya da temiz ince bir bez koyarak kapatılır. Bu aşamada kavanozun kapağını kapatılmaz. Sarı kantaron bitkisinin özünü zeytinyağına bırakabilmesi için 5 gün boyunca güneşte bekletilir.

5 gün sonra kavanozun kapağı kapatılarak hava ile teması engellenir. 40-45 gün kadar güneşte bekletilir. Bu süreçte sarı kantaron bitkisi zeytinyağı ile karışacağı için yağ kırmızılaşacaktır. Ara sıra kavanozu ters düz ederek karışımı karıştırmak gerekli. Sürenin sonunda, kırmızı renge bürünen yağ süzülerek koyu renkli bir şişeye koyulur ve güneş almayan bir ortamda saklanır. Evde hazırlandığı ve katkı maddesi bulunmadığı için kullanım süresi de uzun olacaktır.