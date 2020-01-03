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Tas kebabı nasıl yapılır sofralarınızın vazgeçilmezi olacak!

Evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz tadı damağınızda kalacak bir tas kebabı tarifine ne dersiniz? İşte kolay tas kebabı malzemeleri ve hazırlanışı!

Tas kebabı nasıl yapılır sofralarınızın vazgeçilmezi olacak!
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Evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz tas kebabı tarifiyle karşınızdayız. Bu tarif damaklarınızı şenlendirecek. Çabucak hazırlayacağınız tas kebabı  tarifi, ailenizle ve misafirlerinizle geçireceğiniz sofralarınızı renklendirecek. İşte kolay tas kebabı tarifinin malzemeleri ve hazırlanışı!

Malzeme listesi:

750 gr kuşbaşı doğranmış dana eti
1 adet büyük boy kuru soğan
2 yemek ksg tereyağı
1 yemek ksg sıvı yağ
2 diş sarımsak
4-5 adet yeşil sivri biber
1 adet küçük boy kırmızı etli biber
1 yemek kaşığı domates salçası
1 tatlı kaşığı biber salçası
1 adet orta boy kabukları soyulmuş küp doğranmış domates veya 2 yemek kaşığı domates püresi
Tuz kimyon karabiber, Tuz miktarını salçanın tuz oranına göre ayarlayınız. Arzuya bağlı kekik

Kolay tas kebabı tarifi

Etleri yıkayıp suyunu iyice süzün. 1 yemek kaşığı tereyağını derin bir tencerede eritin Üzerine küçük kuş başı etleri ilave edip etler suyunu salıp çekene kadar soteleyin. Suyunu çeken eti 1 2 dakika kavurun Etlerin üzerine çıkacak şekilde sıcak su ilave edip etler hafif yumuşayana kadar pişirin. Diğer yandan küçük tavaya kalan tereyağını ve sıvı yağ ilave edip küçük küp doğranmış sarımsak soğanları kısık ateşte soğanlar şeffaf renk alıp hafif renk değiştirene kadar soteleyin. Üzerine doğranmış kırmızı ve yeşil biberleri ilave edip biberler hafif diri kalacak şekilde soteleyin. Üzerine salça ve küp doğranmış domatesleri ilave edin. 1 2 dakika daha soteleyin Hafif yumuşayan etlerin üzerine ilave edin. Tuz kimyon ve karabiber ekleyip etler yumuşayana kadar pişirin. Yumuşacık lezzetli tas kebabıni 10 15 dakika dinlendirip sıcak olarak sevis edin Kekik kullanacaksınız ocağı kapattıktan sonra ilave ediniz. Püf noktası: Lezzetli yumuşacık etli tas kebabı yapmak istiyorsanız dana antrikot tercih ediniz. Arzuya bağlı arpacık soğanlı yapılabilir. Afiyetler olsun...

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