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Murat Boz'dan ayrılan Aslı Enver'den dikkat çeken beğeni!

Şarkıcı Murat Boz'la bir dargın bir barışık ilişki yaşayan, son olarak yine ayrılık kararı alan oyuncu Aslı Enver'den manidar bir beğeni geldi.

Murat Boz'dan ayrılan Aslı Enver'den dikkat çeken beğeni!
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Murat Boz ile 2015 yılında başlayan ilişkisine geçtiğimiz aylarda yine nokta koyan Aslı Enver, Instagram hesabından bir kullanıcının "2020 Yılında En dertten kurtulanı" paylaşımını beğendi.

İkinci kez yollarını ayırma kararı aldılar

2017 yılında başlayan ilişkilerine sessiz sakin devam eden, ancak geçtiğimiz yılın Nisan ayında ayrılan Aslı Enver ve Murat Boz, birbirlerine ikinci şansı vermiş, Enver'in Boz'la evlilik şartıyla barıştığı dedikoduları ortaya atılmıştı. İkici defa da ilişkilerini yürütemeyen çift yine yollarını ayırdı. 

Manidar beğeni!

Çıkan ayrılık haberleri karşısında sessiz kalan ve herhangi bir açıklamada bulunmayan ikili hayatlarına kaldıkları yerden devam ediyor. Sosyal medya hesabından yaptığı her paylaşım ve hareket hayranları tarafından takip edilen Enver'in bir gönderiye yaptığı beğeni dikkatlerden kaçmadı. Enver, Instagram hesabından bir kullanıcının "2020 Yılında En dertten kurtulanı" paylaşımını beğendi.


 

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